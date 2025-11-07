Два “Макдональдси” на Закарпатті платять стільки ж податків, як уся лісова галузь області, – каже Віктор Микита

Заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита заявив, що два ресторани “Макдональдс” на Закарпатті платять майже стільки ж податків, як лісова галузь області. Від вирубки лісу за 2024 рік Закарпаття отримало надходжень у бюджет від вирубки лісу 17 млн грн, а два “Макдональдси” сплатять у цьому році 16 млн грн податків.

Такі цифри Віктор Микита навів під час дискусії на 6-му форумі Re:Open Zakarpattia 2025 у п’ятницю, 7 листопада.

– У 2024-му році вирубано в Закарпатті 700 тисяч кубів лісу. Одне дерево воно може мати в собі там, якщо це ділова деревина, від 0,3 там до 1,2 куба. Тобто ми можемо сказати, десь близько 400 000 дерев вирубано в Закарпатті. Ми подивилися, скільки

дерев переробили на пилорамах. Є близько 200 пилорам в Закарпатті. Там дерева порізали і експортували. Експорт – це непогано, бо ми отримали валюту. Це один плюс. Мінус – місцеві бюджети отримали від цього виду діяльності 17 млн грн протягом 2024-го року. Два “Макдональдси”, які правдами-неправдами запрошували в Закарпаття, бо це маркер інвестиційний, заплатять на Закарпатті 16 млн грн. податків, – сказав Віктор Микита.

– Можемо ще два “Макдональдси” відкрити і взагалі закрити рубку лісів, до прикладу. А потім порахувати, чи потрібно, чи не потрібно. В мене все, – додав Микита.

Нагадаємо, перший “Макдональдс” відкрили в Ужгороді на проспекті Свободи 12 квітня 2025 року. Вже незабаром, 7 травня ресторан швидкого харчування запрацював і в Мукачеві. Він став 112-м закладом мережі в Україні, і 2-м на Закарпатті.

