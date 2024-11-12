Дуби, ялиці, модрина, кедр: “дитячий ліс” висадили на Перечинщині Аліса Смирна з дітьми

122 дерева різних видів, в тому числі й екзотичних, висадили на землях Дубриницького лісництва гідеса й волонтерка Аліса Смирна з групою дітей.

Тепер діти зможуть вивчати, як росте висаджений ними ліс, і зростатимуть разом із ним, розповіла у коментарі Varosh ініціаторка проєкту Аліса Смирна.

«Влітку в розмові приятель із Німеччини розповів, як він висадив свій ліс «на дрова». Тоді подумала, що ми також можемо висадити ліс із дітьми, щоб вони бачили, що як дерева ростуть, як витісняють одне одного, які материнські види продовжують рости, а які не приживаються, які дерева потребують більше сонця: це буде така наша дослідницька ділянка», – сказала Аліса Смирна.

Дерева разом із жінкою саджали 10 дітей віком від 7 до 13 років під наглядом і за участі представника лісництва. Власне й територію під висадку надало Дубриницьке лісництво: діти працювали на одній із чотирьох ділянок, відведених під чергову планову щорічну висадку з відновлення лісу.

Частину посадкового матеріалу також надав лісгосп, саджанці екзотів подарували волонтери. На дерева після того, як роботи були завершені, почепили таблички з іменами дітей, які їх висаджували.

«Загалом висадили 60 дубів, 40 ялиць і 22 екзоти: секвою, платан, кедр, модрину. Ми готові до того, що не все приживеться, тим більше, що нам під висадку відвели північний схил. У лісництві пообіцяли утеплити, прикрити, але навесні будемо бачити, як перезимують. Сподіваємося, що більшість дерев все-таки приймуться», – розповіла Аліса Смирна.

Надалі діти спостерігатимуть за тим, як зростає ліс, і щороку досаджуватимуть на ділянці нові дерева. Перший «контрольний» огляд ділянки здійснять наступної весни у березні.

«А потім через 10 років подивимось, яким цей ліс зрештою виросте», – підсувала Аліса Смирна.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Аліси Смирної в Інстаграм

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