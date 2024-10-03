Дружні змагання та лицарство. Ужгородські пластуни відкриють новий Пластовий Рік

У неділю, 6 жовтня, відбудеться відкриття Пластового Року в Ужгороді.

Це – щорічна мистецько-спортивна пластова акція, якою пластуни символічно підбивають підсумки таборового літа та відзначають волонтерів.

Захід проходитиме біля Падіюну: тут відбудеться церемонія відкриття року, також пластуни розкажуть гостям про організацію та позмагаються у різних ділянках.

«Змагання включатимуть командні активності, де пластуни зможуть продемонструвати навички, здобуті на різних точках. Це будуть дружні випробування, які допомагають формувати лідерські якості, працювати в команді та ефективно взаємодіяти», – розповіла у коментарі Varosh координаторка комунікацій Пласту в Ужгороді Мар’яна Комарницька.

Тема цьогорічного Відкриття пов’язана з темою лицарства, що дасть змогу поринути у світ середньовічних легенд та стати частиною великої пригоди. Упродовж заходу діятиме також благодійний ярмарок, де кожен зможе долучитися до збору коштів для пластунів-військовиків.

«Акцент на лицарській тематиці буде матеріалізовано через інтерактивні заняття для різних вікових груп. У Пласті у нас є такі вікові групи, як пташата – 2-6 років, новацтво – 6-11років, юнацтво – 11-18років. Ми розділимо учасників на команди відповідно до віку, і кожна група проходитиме різні точки, де зможе засвоїти основні цінності та навички лицарів», – сказала Мар’яна Комарницька.

Так в ігровій і змагальній формі учасники дізнаються, хто такі лицарі, які принципи керували їхнім життям, і чому ці ідеали залишаються актуальними в сучасному світі.

Наприклад, діти почують історії про короля Артура та лицарів круглого столу, дізнаються, чому стіл був круглим і яке символічне значення це мало. За словами пані Мар’яни, ці знання допоможуть їм краще зрозуміти важливість рівності, командної роботи та честі.

Упродовж заходу діятиме також благодійний ярмарок, де охочі зможуть долучитися до збору коштів для пластунів-військовиків.

На сьогодні ужгородський осередок Пласту нараховує близько 200 активних пластунів.

«Саме наш осередок урочисто відкриватиме новий пластовий рік, що є великою честю для нас. Ми завжди раді новим волонтерам і членам, які прагнуть приєднатися до пластового руху», – сказала Мар’яна Комарницька.

Пласт — український скаутинг, найбільша молодіжна організація України. Історія Пласту – це 112 років, впродовж яких організація виховує свідомих, відповідальних громадян і провідників українського суспільства. Кожного року пластуни-волонтери вкладають більше 668 тисяч годин у виховання дітей і щорічно проводять більше 200 пластових таборів по всій Україні.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Пласт Ужгород

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