Під час дводенного тренінгу-інтенсиву йтиметься про особливості українського митного законодавства та імплементацію в Україні європейських стандартів.

Друга «Школа експортера» пройде в Ужгороді 11-12 червня. Захід пройде у формі дводенного тренінгу-інтенсиву з лекціями та практичною складовою, розповіла у коментарі Varosh начальниця управління регіонального розвитку департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА Ельвіра Лесишин.

За її словами, «Школа експортера» буде корисною для представників бізнесу, які займаються експортом, а також представників малого і середнього бізнесу, які надалі планують виходити на експортні ринки. Під час дводенного інтенсиву учасники матимуть можливість переймати досвід у фахівців всеукраїнського рівня та здобути нові знання у сфері експорту.

Загалом на заході організатори очікують до 30 учасників.

Заняття для учасників проводитимуть, зокрема, представники Закарпатської митниці та однієї з консалтингових компаній.

«Йтиметься і про сертифікат з перевезення товару EUR.1, і про програму NCTS – це спрощена програма, яка оформляється у митній зоні України, загалом про новації, які зараз лише адаптувалися в законодавстві України під європейські стандарти», – сказала Ельвіра Лесишин.

Окрім іншого, за її словами, «Школа експортера» стане ще й майданчиком для спілкування експортерів між собою, а також можливістю додаткових знайомств для представників місцевого та релокованого бізнесів.

Зареєструватися на “Школу експортера” можна за посиланням.

«Школу експортера» організовують обласна військова адміністрація та Закарпатська митниця спільно з Програмою розвитку ООН.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульн фото: Закарпатська ОВА

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