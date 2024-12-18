Дрони, логістика, психологія: яку роботу шукають ветерани на Закарпатті

Про освітню реінтеграцію ветеранів говорили в Ужгородському університеті на панельній дискусії в рамках проєкту «Незламні: досвід США для освітньої реінтеграції ветеранів». На зустріч запросили викладачів університету, ветеранів та роботодавців з великих компаній, які діють на Закарпатті, щоб зрозуміти запит і пропозицію. Так пояснила Varosh Ганна Цімболинець, директорка Агенції регіонального розвитку, яка й організувала дискусію.

— Проєкт полягає в тому, щоб запровадити в Ужгородському університеті короткострокові курси з перекваліфікації чи підвищення кваліфікації в режимі асинхронних онлайн-курсів, — розповіла вона. — Це коли лектор не читає лекції, а завантажує різного формату навчальний матеріал, який слухачі проходять у зручний для них час. Під кінець навчання ветеран отримує сертифікат і головне, щоб ці курси були підлаштовані під ринок праці та потреби роботодавців.

Запит і пропозиція

Зі слів Ганни Цімболинець, насправді дуже мало підприємств, які готові взяти на роботу ветеранів через певні психологічні бар’єри чи перший негативний досвід. Зацікавлені у співпраці і ті, які справді можуть підійти ветеранам — це великі підприємства, як релоковані, так і місцеві. На дискусії були представники Ajax, Джейбіл, ТОВ “Зібрано”, IT кластер Закарпаття, Ужгородський машинобудівний завод, ТОВ “Юкрейн Інвест Ізатекст”, MAD Метал Архітектура Дизайн.

— В цьому плані справді реально створити програми, реально навчити потрібних навичок, тому що на цих підприємствах є дуже різні спеціальності з достойною платнею: з логістики, закупівлях тощо.

Які саме три пілотні курси створять — наразі невідомо, це питання потребує обговорення. На кожну програму планують набрати по 20 ветеранів, впродовж 3 місяців навчити їх та працевлаштувати.

— Дуже багато ветеранів хочуть іти працювати на спеціальностях, пов’язаних з виробництвом дронів, військовим виробництвом. Дуже багато запитів було на те, щоб ветеранів готували як соціальних працівників, психологів. Крім того, є ще момент освіти: цільовою категорією проєкту можуть бути тільки ветерани з вищою освітою, якщо йдеться про курси в університеті. Такою є вимога Міністерства освіти.

Що пропонує університет?

Як освітній майданчик УжНУ останнім часом створив курси, спрямовані на підтримку ветеранів, сказала Ганна Цімболинець. З великими підприємствами співпрацюють безпосередньо факультети, мають навіть спільні програми:

— Але ці програми стосуються магістрів, бакалаврів, а таких короткострокових курсів ще нема. Їх можна розробити на основі цих програм, — пояснила директорка АРР. — Одне з найпопулярніших навчань, які зараз тривають, це автошкола, яку відкрив університет на юридичному факультеті.

Власне навчання на новостворених 3-х курсах почнеться вже у 2025 році, ближче до весни. Ганна Цімболинець пояснила: для запуску необхідно визначитися з програмами, університет має їх погодити, х потрібно розробити і відтак запустити.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: АРР

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