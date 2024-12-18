Дрони, логістика, психологія: яку роботу шукають ветерани на Закарпатті

Про освітню реінтеграцію ветеранів говорили в Ужгородському університеті на панельній дискусії в рамках проєкту «Незламні: досвід США для освітньої реінтеграції ветеранів». На зустріч запросили викладачів університету, ветеранів та роботодавців з великих компаній, які діють на Закарпатті, щоб зрозуміти запит і пропозицію. Так пояснила Varosh Ганна Цімболинець, директорка Агенції регіонального розвитку, яка й організувала дискусію.
— Проєкт полягає в тому, щоб запровадити в Ужгородському університеті короткострокові курси з перекваліфікації чи підвищення кваліфікації в режимі асинхронних онлайн-курсів, — розповіла вона. — Це коли лектор не читає лекції, а завантажує різного формату навчальний матеріал, який слухачі проходять у зручний для них час. Під кінець навчання ветеран отримує сертифікат і головне, щоб ці курси були підлаштовані під ринок праці та потреби роботодавців.
Зі слів Ганни Цімболинець, насправді дуже мало підприємств, які готові взяти на роботу ветеранів через певні психологічні бар’єри чи перший негативний досвід. Зацікавлені у співпраці і ті, які справді можуть підійти ветеранам — це великі підприємства, як релоковані, так і місцеві. На дискусії були представники Ajax, Джейбіл, ТОВ “Зібрано”, IT кластер Закарпаття, Ужгородський машинобудівний завод, ТОВ “Юкрейн Інвест Ізатекст”, MAD Метал Архітектура Дизайн.
— В цьому плані справді реально створити програми, реально навчити потрібних навичок, тому що на цих підприємствах є дуже різні спеціальності з достойною платнею: з логістики, закупівлях тощо.
Які саме три пілотні курси створять — наразі невідомо, це питання потребує обговорення. На кожну програму планують набрати по 20 ветеранів, впродовж 3 місяців навчити їх та працевлаштувати.
— Дуже багато ветеранів хочуть іти працювати на спеціальностях, пов’язаних з виробництвом дронів, військовим виробництвом. Дуже багато запитів було на те, щоб ветеранів готували як соціальних працівників, психологів. Крім того, є ще момент освіти: цільовою категорією проєкту можуть бути тільки ветерани з вищою освітою, якщо йдеться про курси в університеті. Такою є вимога Міністерства освіти.
Як освітній майданчик УжНУ останнім часом створив курси, спрямовані на підтримку ветеранів, сказала Ганна Цімболинець. З великими підприємствами співпрацюють безпосередньо факультети, мають навіть спільні програми:
— Але ці програми стосуються магістрів, бакалаврів, а таких короткострокових курсів ще нема. Їх можна розробити на основі цих програм, — пояснила директорка АРР. — Одне з найпопулярніших навчань, які зараз тривають, це автошкола, яку відкрив університет на юридичному факультеті.
Власне навчання на новостворених 3-х курсах почнеться вже у 2025 році, ближче до весни. Ганна Цімболинець пояснила: для запуску необхідно визначитися з програмами, університет має їх погодити, х потрібно розробити і відтак запустити.
Зоряна Попович, Varosh
Фото: АРР
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