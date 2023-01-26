Дрони, конфісковані в контрабандистів на Закарпатті, передали захисникам на Херсонщину

За рішенням Ради оборони області три конфісковані безпілотники контрабандистів передали на потреби ЗСУ. Захисники на Херсонщині отримали дрони та комплектуючі до них, які в ділків вилучили прикордонники Мукачівського загону на початку грудня 2022-го. Про це йдеться в Телеграм-каналі Закарпатської ОВА.

Контрабандистів, які планували переправити за кордон сигарети, затримали на околиці села Вербовець Виноградівського району. Прикордонники відділу «Вилок» спільно з оперативниками загону виявили та вилучили три дрони літакового типу, змінні батареї до них, пульти управління та ноутбук із позначеним на ньому маршрутом польоту, а також три пакунки тютюнових виробів без акцизних марок.

Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова розповіла Varosh, що раніше Закарпатська ОВА вже передавала на фронт безпілотні літальні апарати. В серпні конфісковані БПЛА вперше передали на потреби захисників.

Varosh

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

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