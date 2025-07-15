Dramox: вистави закарпатських театрів можна подивитися онлайн

Три закарпатські театри надали свої вистави для представлення на онлайн-платформі Dramox: це Закарпатський обласний театр драми тЗакарпатський обласний угорський драматичний театра комедії в м.Хуст, та Закарпатський театр ляльок “Бавка”. На платформі, яка є свого роду театральним Netflix-ом, наразі доступно понад 480 вистав від українських театрів і не тільки, щомісяця з’являються 2-4 нові вистави, розповіла Varosh менеджерка проєкту Ірина Яцюк.

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— Ми співпрацюємо з понад 120 українськими театрами та проєктами: як з національними театрами, операми, так і з альтернативними театрами та театрами, які нещодавно з’явилися або театрами з малими командами, — каже вона. — Для того, аби потрапити на Dramox, театр має мати відеозапис вистави в хорошій якості та зв’язатися з нами через соцмережі або на електронну адресу, щоб домовитися про співпрацю. Ми зазвичай дуже оперативно відповідаємо і відмовити театру можемо хіба що через погану якість відео або якщо тематика вистави суперечить цінностям DRAMOX…

Підписка та доступ до перегляду вистав

Аби мати можливість переглядати онлайн вистави, потрібно підписатися на місяць (149 грн), або на рік (1490,00). За підписку людина отримує доступ до бібліотеки відео, де може проглядати вистави як українських, так і міжнародних театрів, бестселери, відзначені нагородами та зовсім нові вистави, які шукають свого глядача. 50% з кожної підписки компанія передає театрам, які підписник переглядає.

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— Ми надаємо знижки школам та безплатний доступ — військовослужбовцям, волонтерам, ветеранам. парамедикам. Щоб його отримати, потрібно звернутися до нас у соцмережі чи на електронну пошту, — пояснила Ірина Яцюк.

Найперша перевага — доступність

Dramox – чеський стрімінговий сервіс, який представляє вистави з усього світу. Виник він у ковідний час, даючи людям можливість дивитися вистави дистанційно. В Україні сервіс запустився за тиждень до повномасштабного вторгнення росії.

— На платформі є можливість переглядати вистави як геть свіжі, так і архівні. Наприклад можна подивитися виставу Театру Франка “Отелло” з неймовірним акторським складом від 2001 року. Крім того, тепер багато українців перебувають за кордоном, але завдяки в тому числі й Dramox вони мають можливість доторкнутися до української культури.

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Водночас за словами Ірини Яцюк, Драмокс ніколи не претендував стати заміною театру, це театральна бібліотека, інструмент дослідження, навчання тощо.

— Онлайн-театр має ряд переваг і доступність — це в першу чергу: як фінансова, так і фізична: ти можеш з України дивитися вистави польських театрів і навпаки, перебуваючи будь-де за кордоном дивитися вистави українських театрів. Ви можете дивитися вистави, перебуваючи в потязі чи будь-де інде.

Закарпатські вистави

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На платформі представлені наразі 5 закарпатських вистав. Від Закарпатського театру драми та комедії можна подивитися “Легенду про Пинтю” (мюзикл для сімейного перегляду за п’єсою Олександра Гавроша) та “Коматозники” – це соціальна сатира, яка висміює людські вади та проблеми сучасного суспільства.

Закарпатський обласний угорський драматичний театр надав для перегляду теж дві свої вистави: “RH+” (відзначена нагородами за “найкращу режисуру” та “найкращу виставу” на Міжнародному фестивалі українського театру “Схід-Захід” у 2018 році) та виставу “Це дитя”, де піднімаються питання стосунків поколінь.

Також можна подивитися виставу “Цирк Івана Сили” у виконанні акторів театру ляльок “Бавка”.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Dramox

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