“Драма сьогодення”: в Ужгороді вдруге пройде театральний фестиваль

Другий всеукраїнський театральний фестиваль актуальної драматургії «Драма сьогодення» пройде в Закарпатському обласному музично-драматичному театрі вже в кінці лютого. Цього року в ньому вперше візьме участь театр з-за кордону і на фестивалі буде журі, яке визначатиме кращих у кількох категоріях, розповів Varosh директор-художній керівник театру Рудольф Дзуринець.

— Заявок на участь у театрі було дуже багато, тому ми змушені були відібрати частину з них, — пояснив він. — Відібрали найпотужніші театральні колективи, найвідоміші театри України серед поданих, і звичайно ж давали запит в театри Європейського Союзу про те, що у нас відбуватиметься фестиваль. Мені була цікава їхня думка, погляд на війну в Україні. Але багато театрів відмовилися від участі через страх перетинати кордон, через війну, прильоти та повітряні тривоги. Два театри відгукнулися, в одного театру в останній день змінилися плани, тому у нас буде один театр Європейського Союзу — театр “Kontra” зі Словаччини.

Фестиваль-конкурс

Цього разу на фестивалі проводитимуть конкурс — вже є номінації «Краща вистава», «Кращий актор», «Краща акторка», «Краще музичне-сценічне вирішення», «Краще хореографічне вирішення вистави». Переможців, відповідно, визначатиме журі.

До його складу увійшли Василь Неволов, заслужений діяч культури України, театрознавець, Михайло Носа, відомий ужгородський театральний діяч, керівник театрального фестивалю «Монологи над Ужем»; театральний блогер, оглядач Сергій Винниченко; Євген Тищук, заслужений артист України, директор департаменту культури та театрознавиця, театральна режисерка Олеся Данилець.

Актуальна драматургія

— Цей фестиваль актуальної драматургії, власне, це не лише про вистави, які актуальні зараз, а все, що відбуватиметься в театрі, це все буде на тему війни, — каже Рудольф Дзуринець. — Оркестр гратиме музику тематичну, власне, про війну. Всі виставки, всі заходи, читання будуть відбуватися в актуальній драматургії. Якщо, наприклад, минулого року, коли ми відкривали фестиваль, театральні колективи не до кінця розуміли, що мається на увазі під назвою “Міжнародний театральний фестиваль актуальної драматургії”, то цього разу вже всім зрозуміло, про що саме йдеться.

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Насамкінець Рудольф Дзуринець сказав: ті театри, які не змогли приїхати на “Драму сьогодення”, вже підтвердили свою участь у весняному театральному фестивалі “Під цвітом сакури”.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: кадр з вистави Закарпатського академічного музично-драматичного театру “Richard III”

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