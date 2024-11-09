“Довіра до ЗМІ в українців зменшилася до 50%”: Джилліан Маккормак, директорка Internews Network

​​Україні багато чого вдалось сформувати у медіасфері протягом останніх років. Було проведено дуже успішну реформу суспільного мовлення у порівнянні з іншими країнами. Тут є сильні як національні, так і регіональні медіа, які протягом багатьох років нарощували власну репутацію. Так вважає Джилліан Маккормак, директорка Internews Network в Україні, свою думку вона висловила на форумі Re:Open Zakarpattia.

Які проєкти й для чого запустили закарпатські медійники в умовах великої війни

— В Україні дуже хороші команди журналістів-розслідувачів на різних рівнях, є чудові професійні регіональні команди, які допомагають підтримувати підзвітність та прозорість місцевої влади перед громадянським суспільством. Багато країн цьому можуть позаздрити, — каже Джилліан Маккормак. – Крім того, в Україні дуже потужне і міцне громадянське суспільство, тобто операційне середовище для існування незалежних ЗМІ доволі хороше. Окремо варто наголосити на якісній роботі кількох Watchdogs, багато українських ЗМІ включені до Білої мапи незалежних медіа. І коли влада щось робить не так, незалежні ЗМІ та громадянське суспільство разом відстоюють свої позиції.

Що стосується довіри українців до медіа, то цього року вона знизилась до 50%. До Офісу президента як джерела інформації, уряду та інших органів виконавчої влади довіра також суттєво впала. Такі результати дослідження «Українські медіа, ставлення та довіра у 2024 році», яке провела дослідницька компанія InMind на замовлення міжнародної неприбуткової організації Internews Network з травня до липня 2024 року. Загалом було опитано 3 000 респондентів.

Як добирати джерела інформації під час війни

За словами керівниці Internews Network в Україні, також люди почали менше довіряти тому, як висвітлюється хід війни в Україні. Є, звичайно, винятки та певна довіра до окремих регіональних онлайн-медіа, радіо та газет. Таке зниження рівня довіри пов’язане й з тим, що інформація, яку люди отримують з екранів телевізора, відрізняється від того, що розповідають родичі чи друзі, які повернулись із війни.

Зниження рівня довіри до ЗМІ спостерігається і серед військових, які черпають інформацію переважно з телеграм-каналів. І це попри те, що телеграм зараз асоціюється з токсичним супом, де є якась частина «хороших каналів», а є й жахливі, які подають недостовірну інформацію. Тому надміру покладатись на це джерело інформації (а 70% опитаних українців стверджують, що отримують новини саме звідти) не варто.

Re:Open Zakarpattia ініційований та проводиться ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» у партнерстві з представниками громадянського суспільства, органами державної влади та місцевого самоврядування, бізнесом та міжнародними партнерами.

Varosh,

Фото Наталі Радченко

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