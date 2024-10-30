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Дощі, туман та поки без снігу: якою буде погода на Закарпатті на початку листопада

30 Жовтня 2024 29

Золота осінь з певним похолоданням триматиметься на Закарпатті найближчими днями, орієнтовно до 10 листопада. 31 жовтня, 1 і 2 листопада подекуди по території області випадуть слабкі дощі, твердої фази опадів — снігу та мокрого снігу — поки не передбачається, запевнили Varosh у Закарпатському гідрометцентрі.

Температура триматиметься в межах 11-16 градусів тепла, на високогір’ї — 6-8 тепла.

— Так само і 1 листопада по області в день 10-15 градусів в день температури повітря з 3 по 8 листопада ми очікуємо в діапазоні від 5 до 10 градусів тепла — розповів синоптик центру Руслан Озимко. — Нічні температури повітря також знизяться: з 3 по 8 листопада вони будуть в межах від 0 до 5 градусів морозу. А вгору буде навіть до 6 градусів морозу. З 3 листопада, і як мінімум до 10 листопада, а можливо навіть і довше буде період без опадів.

31 жовтня – 2 листопада більшу частину Закарпаття накриють тумани, через що гідрометцентр видав штормове попередження. Очікуються тумани видимістю в 200-500 метрів. Руслан Озимко додав: снігу наразі в краї не передбачається, цієї осені в горах він уже випав, однак через теплу погоду все вже розтопилося.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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