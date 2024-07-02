Дощі та грози на Закарпатті триватимуть щонайменше ще добу

Ввечері 2 липня, в першій половині ночі 3 липня, на більшій частині території Закарпаття очікуються значні короткочасні дощі та грози, місцями в центрі та на сході сильні короткочасні грозові дощі. Під час грози шквалисте посилення вітру 17-22 м/с. В окремих пунктах град (діаметр 6-19 мм), — повідомляють у Закарпатському гідрометцентрі.

Метеорологи попереджають, 3 – 4 липня на річках області очікується підвищення рівнів води, в межах корінних берегів: на притоках р.Тиса 0.5 – 1.5м; на р. Тиса, ділянці В.Бичків-Вилок та в нижніх течіях Боржави 1,5-2,5 м.

В міру розвитку синоптичної ситуації будуть уточнюватись гідрологічні прогнози.

У місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку, стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках з підтопленням понижених місць. Особливо це можливо в населених пунктах, внаслідок захаращення русел потічків та водовідвідних канав, попереджають рятувальники. У гірських районах існує загроза сходу невеликих селів.

Додамо, що впродовж минулої доби шквалистий вітер не витримали чимало дерев. Про два з них повідомляють рятувальники ГУ ДСНС на Закарпатті: в с.Астей дерево впало на «Renault Logan», а в Хусті повалене дерево перекрило рух транспорту на вулиці Августина Волошина. В Ужгороді дерево впало на будинок по вулиці Другетів (на фото).

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