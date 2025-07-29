Допомогти совам і кажанам: Інститут еколого-релігійних студій в Ужгороді виготовляє прихистки для рідкісних видів

Інститут еколого-релігійних студій розпочав ініціативу з роздачі спеціальних будиночків для сов і кажанів.

Проєкт спрямований на захист тварин, чисельність яких останніми роками стрімко знижується через втрату місць для гніздування, розповів у коментарі Varosh керівник Інституту еколого-релігійних студій Олександр Бокотей.

Впродовж століть природними місцями проживання для кажанів та сов були вежі й дахи храмів та старовікові дерева.

«Кажани – це єдині ссавці, які вміють літати. Історично вони селилися на вежах храмів, як і сови. Це – єдине середовище, куди людина століттями не втручалася. Але за останні десятиліття, коли церкви отримали фінансову підтримку з-за кордону, більшість дахів відремонтували й загерметизували всі щілини й отвори, зменшуючи їх доступність для кажанів», – каже Олександр Бокотей.

Так само останніми роками стрімко скорочується і природний ареал проживання сов.

Окрім як дахи храмів, місцями для гніздування цих птахів впродовж століть були старі дуплисті дерева. Позаяк нині загальноприйнятною практикою є їх вирубування й викорчовування, сови так само втрачають стабільне місце проживання.

Так, за словами Олександра Бокотея, представників рідкісної «церковної» сови сипухи – сивухи крапчастої – в Україні залишилось лише близько 50 пар.

Тож, аби підтримати ці види, в Інституті еколого-релігійних студій виготовляють бет-бокси для кажанів та будиночки для гніздування сов, які відтак роздають небайдужим.

Майструють їх у рамках транскордонного проєкту «Спільний захист кажанів у прикордонних регіонах Румунії та України шляхом підвищення екологічної обізнаності місцевих громад» (BAT2LIFE).

Загалом же Інститут еколого-релігійних студій вже впродовж кількох років активно працює над підвищенням екологічної обізнаності в суспільстві: проводить кампанії у соцмережах та конкурси для дітей, знімає проморолики, створює методички та ігри для шкіл. А у співпраці з театром ляльок «Бавка» – розробили й поставили ековиставу «Кожик та Летик».

Адже, як каже Олександр Бокотей, ефективно змінювати спільну екосвідомість можна й через дітей. Адже через ігри дитина залучає до змін і всіх навколо себе.

Як отримати бет-бокс або гніздовий ящик

В цілому заплановано виготовити та встановити близько 100 гніздових ящиків для різних видів сов та понад 50 бет-боксів для кажанів. Роздаватимуть їх усім, хто захоче долучитися до збереження цих рідкісних видів.

Аби отримати бет-бокс або ящик для гніздівлі, потрібно звернутися до Комісії з питань екології Мукачівської греко-католицької єпархії в Ужгороді, що жіє при кафедральному соборі.

Після встановлення бет-боксу для кажанів на горищі або гніздувального ящика для сов на дереві потрібно надіслати фото з місця розміщення.

«Це допоможе нам відстежити, куди потрапив ящик, та оцінити ефект. Ми хочемо, аби ця справа мала результат, щоб рукокрилі та сови селилися у прихистках», – каже Олександр Бокотей.

Загалом же у межах проєкту BAT2LIFE передбачено проведення низки заходів, спрямованих на захист рукокрилих на українсько-румунських прикордонних територіях із залученням місцевих громад. Зокрема, проєктом заплановано розробити мобільний додаток для ідентифікації кажанів; створити для дітей настільну гру про кажанів; провести майстер-класи з виготовлення будинків для кажанів і гнізд для сов; організувати для молоді експедиції з вивчення кажанів та інше.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Інститутом еколого-релігійних студій

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