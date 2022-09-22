Допомагати бізнесу. В Ужгороді запровадили серію освітніх програм

В Ужгороді, в центрі Дія.Бізнес презентували оновлені можливості для українського бізнесу завдяки початку співпраці мережі центрів Дія.Бізнес з UKRSIBBANK та Mastercard. За словами керівниці центру підтримки підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді Лесі Кайнер, у рамках тристороннього партнерства в місті запроваджують серію освітніх подій, а також надаватимуть ширший доступ до консультаційного супроводу з питань функціонування банківського сектору під час війни.

— Окрім того підприємці зможуть отримувати нові знання для ефективного ведення свого бізнесу та покращити свої навички, — сказала Леся Кайнер.

Голова Правління з питань роздрібного бізнесу UKRSIBBANK BNP Paribas group Андрій Кашперук сказав, що останнім часом у їхніх клієнтів дедалі частіше виникають питання стосовно фінансової грамотності.

— Тому ми підтримали ідею проведення спільних семінарів, лекцій стосовно фінансових питань для підприємців, — пояснив він. — В рамках цієї співпраці банківські працівники надаватимуть професійні консультації для підприємців-початківців з питань фінансової грамотності.

Через війну 39% українських підприємців змушені були закрити діяльність, понад 79% — скоротили свою діяльність.

— В червні ми проводили дослідження і запитували наших клієнтів підприємців, що для них важливо в цей надзвичайно важкий період, —розповіла Анжеліка Волик, менеджер по роботі з клієнтами Mastercard в Україні та Молдові. — Перш за все вони шукають нові можливості притоку інвестицій та фінансової підтримки: гранти, програми для розвитку бізнесу. Також актуальним є пошук нових ринків збуту та нових замовлень. Також важливим є отримання експертних консультацій на бізнес теми, що допоможе пристосуватись до нових реалій. Саме тому ми разом з партнерами запроваджуємо цю освітню програму і намагатимемось піднімати ті теми, які будуть сприяти розвитку економіки у цілому.

Темою першої лекції в рамках програми «Фінансист» обрали «Безпека рахунків». Лекцію провів Олександр Карпов, директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА.

Varosh

Фото: “Дія.Бізнес”

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