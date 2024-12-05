Донорами крові стали волонтери “Руху підтримки закарпатських військових”

Близько десяти волонтерів Руху підтримки закарпатських військових сьогодні, у Міжнародний день волонтера, здали кров у Станції переливання крові. Зробили це, щоб ще раз привернути увагу закарпатців та людей, які переїхали в наш край до важливості здачі крові, особливо в час війни.

— Зараз, у час війни, дрони стали кровоносною системою армії, — пояснила Varosh волонтерка Руху Вікторія Жуйко. — Ми дуже багато зусиль докладаємо до збору коштів та виготовлення дронів, а сьогодні ми хотіли доповнити нашу основну роботу поділитися, в буквальному значенні, частинкою себе і здати кров.

Відтак волонтери здали кров і показали приклад, як можна відзначати корпоративи і привернули вчергове увагу до потреби донорства. Зараз, зі слів волонтерки, дуже багато волонтерів на фронті і на Станції переливання крові катастрофічно не вистачає крові:

— Ми хотіли власним прикладом привернути увагу організацій до того, наскільки важливо тепер стати донором крові усім, хо не має протипоказів.

Волонтери Руху ходили здавати кров упродовж останнього тижня: хто коли міг у перервах між основною роботою та волонтерством. Підтримати наших “рухівців” приїхав відомий волонтер Дядя Гриша.

Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команди Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото “Руху підтримки закарпатських військових”

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