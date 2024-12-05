Донорами крові стали волонтери “Руху підтримки закарпатських військових”

Близько десяти волонтерів Руху підтримки закарпатських військових сьогодні, у Міжнародний день волонтера, здали кров у Станції переливання крові. Зробили це, щоб ще раз привернути увагу закарпатців та людей, які переїхали в наш край до важливості здачі крові, особливо в час війни.
— Зараз, у час війни, дрони стали кровоносною системою армії, — пояснила Varosh волонтерка Руху Вікторія Жуйко. — Ми дуже багато зусиль докладаємо до збору коштів та виготовлення дронів, а сьогодні ми хотіли доповнити нашу основну роботу поділитися, в буквальному значенні, частинкою себе і здати кров.
Відтак волонтери здали кров і показали приклад, як можна відзначати корпоративи і привернули вчергове увагу до потреби донорства. Зараз, зі слів волонтерки, дуже багато волонтерів на фронті і на Станції переливання крові катастрофічно не вистачає крові:
— Ми хотіли власним прикладом привернути увагу організацій до того, наскільки важливо тепер стати донором крові усім, хо не має протипоказів.
Волонтери Руху ходили здавати кров упродовж останнього тижня: хто коли міг у перервах між основною роботою та волонтерством. Підтримати наших “рухівців” приїхав відомий волонтер Дядя Гриша.
Зоряна Попович, Varosh
Фото “Руху підтримки закарпатських військових”
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