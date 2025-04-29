На Закарпатті поволі зацвітає Долина нарцисів. Орієнтовно за тиждень, якщо погода сприятиме, нарцис вузьколистий на локації розквітне на повну.

Як розповів у коментарі Varosh начальник природно наукового дослідного відділення заповідника Олександр Навроцький, наразі відсоток цвітіння у Долині нарцисів становить приблизно 5-7%. На туристів тут чекають вже з 1 травня.

«З 1 травня ми починаємо рекреаційну діяльність, тож уже цих вихідних чекаємо на туристів, що будуть приїжджати на цвітіння. Позаяк зараз воно лише починається, пік цвітіння Долини нарцисів чекаємо десь 9-11 травня. В разі, якщо буде сприятлива сонячна погода, процеси можуть і пришвидшитись», – розповів Олександр Навроцький.

Вартість квитка у Долину нарцисів

Вхід у Долину нарцисів у рекреаційний період платний й залежно від періоду цвітіння диференційований.

Так, на початку і під завершення періоду цвітіння вартість квитка для дорослих становитиме 80 грн, для школярів та пенсіонерів – 40 грн.

У період масового цвітіння вхід у Долину коштуватиме 100 грн для дорослих та 50 грн – для школярів і пенсіонерів.

Люди з інвалідністю, ветерани, учасники бойових дій можуть відвідувати Долину нарцисів безплатно, додав Олександр Навроцький.

Гуляти Долиною нарцисів можна за спеціально прокладеним екомаршрутом, який простягається на 1,8 км. Зривати та топтати нарциси на локації заборонено, такі дії караються штрафом.

Буйволи у Долині нарцисів

З минулого тижня у Долині нарцисів, за межами цвітіння, також вже випасаються 5 буйволів. Ці тварини є власністю Карпатського біосферного заповідника: три роки тому заклад купив 2 буйволиці, які за цей час народили ще трьох буйволят, розповів Олександр Навроцький.

«Ми відвели й загородили їм територію поза межами цвітіння, де буйволи випасають у теплий період року після зимування у хліву. Тож за бажання гості також зможуть побачити також і наших буйволів», – сказав Олександр Навроцький.

Долина нарцисів – унікальний заповідний масив неподалік Хуста, де зростає нарцис вузьколистий. Долина вважається найбільшим осередком нарцису вузьколистого у центральній Європі. Нарцис вузьколистий, який здатен рости на висоті 2 тис. м, занесений до Червоної книги України. Цю квітку в Україні можна побачити ще на полонинах Свидовця і Мармаросах. Нарцис вузьколистий поширений також в Альпах і на Балканах.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Відео: Фейсбук-сторінка Карпатського біосферного заповідника

Головне фото: Моя Україна

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