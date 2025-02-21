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Документальний фільм “Реал” Олега Сенцова йде в Ужгороді в кінотеатрі Multiplex

21 Лютого 2025 26

20 лютого у всеукраїнський прокат вийшов документальний фільм режисера Олега Сенцова “Реал”.

Напередодні, 19 лютого, у  мережі кінотеатрів Multiplex відбувся благодійний допрем’єрний показ стрічки. Кошти від продажу квитків, що надійшли у цей день від переглядів, буде спрямовано на підтримку родин загиблих українських військових.

В Ужгороді новий документальний фільм Олега Сенцова можна подивитися у кінотеатрі Multiplex до 26 лютого включно. Покази відбуваються щодня о 16:30. Вартість квитків  стартує  від 160 грн.

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Прем’єра фільму “Реал” у Києві. Фото: Українська правда. Життя

Про фільм “Реал”

Український кінорежисер Олег Сенцов наразі служить у лавах ЗСУ. Документальний фільм “Реал” – це його особистий відеозапис з GoPro під час боїв на Херсонщині у 2023 році.

Тоді БТР режисера і військовослужбовця був підбитий ворогом, і Олег Сенцов опинився разом із побратимами опинився майже без боєприпасів у траншеї на позиції під кодовою назвою “Реал”. За допомогою радіозв’язку він намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу.

Бій та розмови бійців, спроби організувати евакуацію поранених зафільмувала камера, зафіксована на шоломі Олега Сенцова.

Після перегляду матеріалу за пів року режисер разом із продюсером вирішив зробити з записів фільм. Відео навмисно не монтували, працювали лише зі звуком, який погано записався на GoPro.

У стрічці немає прямих бойових сцен. Однак фільмування безпосередньо під час подій створює ефект присутності в окопах і передає напруженість ситуації.

Документальний фільм  реалізували у копродукції України та Хорватії.

Світова прем’єра документального фільму “Реал” відбулася на 59-му Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах у Чехії влітку 2024 року.

“Реал” — це не кіно в класичному його розумінні. Це шматок життя на війні, який був знятий випадково, але який показує його справжнє обличчя без прикрас та фальші“, — розповідав про стрічку Олег Сенцов.

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Олег Сенцов у війську на позиціях

Хто такий Олег Сенцов

Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст і військовослужбовець.

У травні 2014 року його незаконно затримали в Сімферополі російські силовики, звинувачуючи у “підготовці диверсійно-терористичних актів у низці міст” Криму. Згодом російський суд засудив Олега Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у російській колонії суворого режиму.

На підтримку й за звільнення кінорежисера виступила українська та світова професійна спільнота кінематографістів.

Під час перебування в колонії Олег Сенцов отримав Національну премію імені Тараса Шевченка (2016) та Премію Сахарова за свободу думки Європарламенту (2018).

До України кінорежисера повернули у вересні 2019 року в рамках обміну українських військовополонених.

З початком повномасштабного вторгнення Олег Сенцов доєднався до лав ЗСУ. Брав участь у звільненні Києва, воював на південно-східному напрямку. Кілька разів був поранений.

Нині режисер у званні молодшого лейтенанта служить у 47 механізованій бригаді “Магура” на посаді командира штурмової роти.

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Олег Сенцов

*Ця публікація не є рекламною. Наше медіа не отримувало фінансової винагороди за її створення чи розміщення. Ми поділяємо інтерес до цієї теми та публікуємо матеріал виключно в рамках партнерських відносин, що базуються на спільних цінностях і прагненні висвітлювати важливі суспільні питання.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Олега Сенцова у Фейсбуці

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