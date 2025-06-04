Документальний фільм “Дівіа” Дмитра Грешка змагатиметься за “Кришталевий глобус” у Карлових Варах

Повнометражний документальний фільм Дмитра Грешка «Дівія» увійшов до основного конкурсу Crystal Globe Competition 59-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах та буде змагатись за головний приз — «Кришталевий глобус».

Робота над фільмом тривала з весни 2022 року. Стрічка є своєрідною подорожжю українською землею, портретом України до й у час повномасштабного вторгнення.

Зйомки відбувалися поблизу від лінії фронту, на деокупованих територіях, в українських заповідниках. Після підриву росіянами Каховського водосховища режисер Дмитро Грешко з оператором-постановником Володимиром Усиком зафільмували також затоплену Херсонщину, порятунок тварин та наслідки трагедії для природи.

Режисер Дмитро Грешко каже: «Фільм “Дівія” — це про втрату, про біль від того, як цінна природа тепер знищена і захоплена росіянами. Під час зйомки фільму в мене крутилась думка в голові: аналогія, що імперіалістична загарбницька політика росії схожа на поведінку ракових клітин в тілі людини, що захоплюють організм і призводять до його знищення. Ця ідея і лягла в основу фільму. Фільм “Дівія” — це мовчазний голос природи, який розповідає більше, ніж слова».

Наприкінці 2024 року Дмитро Грешко сам долучився до лав ЗСУ та став учасником об’єднання «Культурні сили».

«Дівіа»: головні герої — природа та катастрофічні для неї наслідки війни

Назва фільму «Дівіа» співзвучна з йменням слов’янської богині природи, яка уособлює матір усього живого. Головні герої фільму – природа України та катастрофічні для неї наслідки, спричинені війною.

Екологи, сапери, шукачі тіл та зоозахисники намагаються виміряти масштаби трагедії, очистити землю від вибухових предметів, зберегти тварин та відновити втрачені природні ресурси.

Архівні кадри української природи до війни для фільму надала творча група Ukraïner. Зокрема, у стрічці можна побачити унікальні кадри з нацпарків «Святі Гори» й «Олешківські піски» та архівні кадри з Криму та заповідників, які були знищені чи окуповані росіянами.

Продюсерами фільму виступили Поліна Герман та Гліб Лук’янець. Фільм є польсько-українсько-нідерландською копродукцією і створений у співпраці Gogol Film (Польща) та UP UA STUDIO (Україна). Копродюсером є Річард Вальк (Valk Prodcutions, Нідерланди).

«Ми створювали наш фільм впродовж трьох років і радіємо, що прем’єра відбудеться у Карлових Варах. Хочемо поділитись зі світом нашою стрічкою та звернути увагу на проблеми екології та до глобальної проблеми, як війна знищує природу», — каже продюсерка Поліна Герман.

Музику до фільму написав двічі нагороджений премією Греммі британський композитор та саундпродюсер Сем Слейтер («Чорнобиль», «Джокер», «2000 метрів до Андріївки»).

За звук відповідали Василь Явтушенко та Михайло Закутський.

Про Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах

Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах (Karlovy Vary International Film Festival, KVIFF) — щорічний кінофестиваль, що проводиться з 1946 року. Є одним із найпрестижніших та найстаріших кінофестивалів Центральної та Східної Європи, який щороку відбувається у липні.

З 1956 року має статус фестивалю класу «А» за класифікацією FIAPF, нарівні з Каннським, Берлінським і Венеційським фестивалями.

59-й Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах триватиме з 4 до 12 липня.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані творчою командою фільму “Дівія”

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