Документальний фільм Антоніо Лукіча про воєнне літо українських підлітків доступний онлайн: де дивитися

«How I Spent My Summer Holidays» – так називається новий документальний фільм українського режисера Антоніо Лукіча родом з Ужгорода.

Стрічка розповідає про підлітків з різних регіонів України, які діляться своїми літніми спогадами в умовах повномасштабної війни. Фільм уже доступний для перегляду на платформі Takflix.

У центрі стрічки – шкільне завдання з англійської мови: написати твір про літні канікули. Проте це просте, на перший погляд, завдання набуває зовсім інших сенсів, коли діти з Київщини, Харківщини, Львівщини, Миколаївщини та інших областей розповідають про пережите літо під час російської агресії.

Як зазначили в комунікаційній агенції Eter Agency, режисер Антоніо Лукіч досліджує, які саме слова обирають діти, щоб описати свої емоції. Як вони сприймають життя у різних регіонах і що їх об’єднує – попри відмінні обставини.

Ідея фільму виникла, коли Антоніо Лукіч відвідував урок англійської в одній зі шкіл. Режисера вразило, як 15-річні учні намагаються підібрати потрібні слова іноземною мовою, щоб розповісти про своє літо. Антоніо Лукіч зауважив, що цінності на тлі війні змінюються, і навіть звичні запитання можуть призвести до емоційної сповіді.