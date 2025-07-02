Документальний фільм Антоніо Лукіча про воєнне літо українських підлітків доступний онлайн: де дивитися

«How I Spent My Summer Holidays» – так називається новий документальний фільм українського режисера Антоніо Лукіча родом з Ужгорода.
Стрічка розповідає про підлітків з різних регіонів України, які діляться своїми літніми спогадами в умовах повномасштабної війни. Фільм уже доступний для перегляду на платформі Takflix.
У центрі стрічки – шкільне завдання з англійської мови: написати твір про літні канікули. Проте це просте, на перший погляд, завдання набуває зовсім інших сенсів, коли діти з Київщини, Харківщини, Львівщини, Миколаївщини та інших областей розповідають про пережите літо під час російської агресії.
Як зазначили в комунікаційній агенції Eter Agency, режисер Антоніо Лукіч досліджує, які саме слова обирають діти, щоб описати свої емоції. Як вони сприймають життя у різних регіонах і що їх об’єднує – попри відмінні обставини.
Ідея фільму виникла, коли Антоніо Лукіч відвідував урок англійської в одній зі шкіл. Режисера вразило, як 15-річні учні намагаються підібрати потрібні слова іноземною мовою, щоб розповісти про своє літо. Антоніо Лукіч зауважив, що цінності на тлі війні змінюються, і навіть звичні запитання можуть призвести до емоційної сповіді.
Фільм був створений спеціально для Саміту перших леді та джентльменів, Прем’єра стрічки відбулась на міжнародному фестивалі документального кіно Docudays UA, де здобула найвищу оцінку глядачів у короткометражному конкурсі.
Половину прибутку від продажу квитків Takflix перерахує благодійному фонду «Голоси дітей».
Над стрічкою працювали: продюсери Кирило Нечмоня та Світлана Ніколенко, оператор – Кирило Свєташов, звукорежисер – Сергій Закатнов. Виробництво здійснила компанія Mir and Co Production.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Takflix
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