Документальний фільм Алана Бадоєва “Довга доба” показали в Угорщині

До річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну у столиці Угорщини відбувся показ документальної хроніки про війну «Довга доба», знятої українським режисером Аланом Бадоєвим.

Прем’єрний показ пройшов у кінотеатрі Корвін за підтримки українського самоврядування району Зугло та речниці української меншини у парламенті Угорщини Ліліани Грекси.

Як розповіла у коментарі Varosh співорганізаторка події, голова самоврядування українців району Зугло Юлія Валова, показ фільму організували, аби нагадати про війну в Україні, яка триває вже понад три роки.

«Ми ж звикаємо жити на тлі війни, починаємо сприймати її як буденність. Перегляд фільму став холодним душем, шоком: знову побачити і згадати, як все починалося і, на жаль, триває й понині. Цей проєкт – не просто ще один фільм про війну. Це унікальне свідчення трагічних подій і злочинів росії очима українців, яке має побачити та відчути весь світ», – розповіла Юлія Валова.

Документальна хроніка «Довга доба» – це кінопроєкт, до створення якого долучилися 12 тисяч українців. Вони знімали на свої мобільні телефони перші дні російського вторгнення, фільмували російські злочини. Відтак Алан Бадоєв на основі цих матеріалів створив документальний фільм, що оповідає про 8 історій спротиву та життя в умовах війни.

Героями однієї з історій стала закарпатська родина Романа й Олени Жуків. Роман з дружиною та синами захищали природу, заснували екорух Chysto.de, влаштовували екопікніки, розвивали власний бренд крафтового варення. З початком повномасштабного вторгнення Роман Жук добровольцем вступив у військо, служив у 128-й бригаді, загинув у травні 2022 року на південно-східному напрямку.

«Під час перегляду фільму в Будапешті у залі були присутні люди, які знали родину Жуків. Коли показували саме їх історію, вони не могли її дивитися, зі сльозами виходили з зали. Загалом показ був дуже емоційний», – розповіла Юлія Валова.

На показі був присутній й автор фільму, тож після перегляду присутні могли поспілкуватися з Аланом Бадоєвим і поставити йому питання. Подивитися стрічку у кінотеатр прийшло понад 200 людей. Для угорської аудиторії фільм транслювався з субтитрами.

Також незадовго до самого показу Алан Бадоєв дав пресконференцію, на якій були присутні опозиційні угорські ЗМІ.

«Алан говорив, зокрема, про прагнення українців саме до справедливого миру і розповідав, що саме за це вони й борються. Як приклад згадав одну із сотень родин, в якій матір зґвалтували російські солдати, її доньці ампутували ногу після вибуху, а син загинув у війні. То якого миру буде вимагати їхній батько, що воює на фронті? Лише справедливого, з покаранням для військових злочинців», – сказала Юлія Валова.

Документальний фільм «Довга доба» вже показали у понад 50 країнах світу.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Юлією Валовою

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