Документальну виставу “[Не]хоронити історію” покажуть в Ужгороді

В артпросторі “Ліс” цієї суботи, 16 серпня, команда “Творчих волонтерів Ужгорода” покаже документальну виставу “[Не]хоронити історію”. Стосуватиметься вона ситуації довкола історичного цвинтаря на вулиці Капушанській в Ужгороді: прибирання території волонтерами та наразі мовчанням з боку міськради. Це буде вже 5-та документальна вистава, поставлена волонтерами спільно з ГО “Активна громада”, розповіла Varosh засновниця простору Юлія Дуб.

— В суботу ми говоритимемо про проблему старого цвинтаря на вулиці Капушанській в Ужгороді, — пояснила вона. — Ми поспілкувалися з волонтерами, які там регулярно, з березня прибирають, вибрали квінтесенцію і розповімо в просторі глядачам. Потім буде дискусія, обговорення. Наша мета запустити рефлексію та обговорення, щоб люди з отриманої інформації змогли сформувати свою думку або поставити додаткові питання чи навіть заперечити почуте і побачене. Це спосіб діалогу в громаді на важливу тему.

Юлія Дуб каже: документальна вистава — це спосіб через реальні інтерв’ю, документи, якісь зафіксовані факти, через засоби театрального мистецтва підняти певну соціально важливу тему. Тепер говоритимуть про цвинтар на Капушанській та про те. чи має він якесь історичне, культурне значення для міста. Покажуть бачення волонтерів, бачення дослідників історії міста, представників влади на цю проблему.

Толока на історичному цвинтарі на Капушанській: чого прагнуть ужгородські волонтери

Толоки на старому цвинтарі

Нагадаємо, волонтери ГО “Активна громада” та “Міські дерева Ужгород” поводять щотижня толоки на цвинтарі по вулиці Капушанській. Розчищають місцевість, прибирають сміття, вирізають чагарники та звільняють від заростей давні історичні поховання ужгородців.

На запит волонтери отримують допомогу комунальних служб, міськрада ці толоки не коментує та наразі ніяким чином не підтримує. Аби дізнатись позицію міської ради, ми надіслали інформаційний запит.

Документальна вистава в артпросторі “Ліс” пройде 16 серпня о 16:00.

Зоряна Попович, Varosh

Фото надані волонтерами з толок на кладовищі

