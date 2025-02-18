Документальну стрічку про громадські ініціативи покажуть в Ужгороді

Стрічку про громадські ініціативи в різних містах України “Люди, які діють” покажуть завра в обласній універсальній бібліотеці ім.Ф.Потушняка. Стрічку про людей, які об’єднуються, щоб змінювати реальність навколо, покажуть о 10-річчя Всеукраїнської ініціативи «Активна громада», розповіла Varosh координаторка громадської ініціативи “Активна громада Закарпаття” Анна Мелеганич.

— Така неформальна соціальна спільнота саме під час Революції Гідності. І за 10 років у дуже багатьох громадах України, великих і маленьких, формувала коло або десь маленькі групки однодумців, яким не байдуже, що відбувається в їхній громаді, в їхній країні. Цей фільм показує коротко, з чого все починалося: там є спогади про Революцію Гідності в 2013 році, є декілька успішних, гарних прикладів, які показують, як люди змогли об’єднатися і вирішити питання. До речі, є випадок в селі Тарасівка на Київщині з генеральним планом, десь з приводу якихось приміщень, які не використовувалися, а зараз вони стали служити на благо громаді, — розповіла Анна Мелеганич.

У стрічці “Люди, які діють” є також випадок про ужгородців, які об’єдналися і завдяки підтримці Всеукраїнської ініціативи “Громада”, відстояли “Кірпічку” від забудови.

Документальний фільм про важливість єднання для втілення змін у суспільстві триває 50 хв і розрахований на широку аудиторію.

— Його цікаво буде подивитись людям, хто, наприклад, бачить потребу в певних змінах, але не знає, не розуміє, з чого почати, з ким говорити, які інструменти можна використовувати, — каже Анна Мелеганич. — Він буде цікавий ужгородцям, які цікавляться темою громадського активізму. Можливо, ми сформуємо якісь ініціативні групи з актуальних проблем, питань у місті.

Громадські слухання по проєкту генплану Ужгорода: що вирішили мешканці та що каже влада

Стрічку знімала театральна режисерка Галина Джикаєва, з Криму, засновниця документального театру, до зйомок у кожній громаді долучалися вже місцеві оператори.

“Люди, які діють” презентували 30 грудня 2024-го, подивитися фільм можна буде наразі тільки завтра в Ужгороді, втім він доступний до перегляду на ютубі. Початок показу — о 16:30. Зареєструватися можна тут.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: скрини зі стрічки “Люди, які діють”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.