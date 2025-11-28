Facebook
“Документальне кіно не завершується в кінозалі”: в Ужгороді пройшов Мандрівний Docudays UA

28 Листопада 2025 15

На Закарпатті з 11 до 26 листопада тривав Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA – 2025. Протягом фестивалю відбулися покази документального кіно, перформанси, екскурсії, тренінги та лекції в Ужгороді, Виноградові та Береговому. Як розповіла Varosh регіональна координаторка фестивалю, керівниця ГО “Освітній центр “Інсайдер” Марія Симкович, центральною темою фестивалю став “рідкісний ресурс”.

– За моїми відчуттями, цьогорічний фестиваль був найбільш успішним за всі роки. Тому що, перш за все, ми дуже розширили нашу аудиторію і приділили багато уваги темі безбар’єрності. Цьогорічний фестиваль вийшов тепліший, ширший, з ґрунтовнішими обговореннями. Ми зробили більше відкритих показів, відновили акцію “Жива бібліотека” та провели екскурсію містом, присвячену збереженню дерев в Ужгороді, – розповіла вона.

В Ужгороді стрічки показували на семи різних локаціях. Фільми дивилися ветерани, які проходять лікування в хірургічному відділенні міської лікарні, студенти УжНУ, Закарпатської академії мистецтв та фахового коледжу мистецтв ім. А. Ерделі, Карпатського університету ім. Августина Волошина, слухачки та слухачі Університету Третього Віку.

– Оскільки цього разу фест мав безбар’єрний акцент, показ двох фільмів дублювався аудіодескрипцією, тож його могли подивитися люди з порушеннями зору. У нас два покази були у безбар’єрних просторах – “Вікно в Америку” і в молодіжному хабі УжНУ на БАМі, – додає Марія.

На Закарпатті стартує “Мандрівний фестиваль” документального кіно Docudays UA: де й коли дивитися

gal-335990
gal-335983

Ключові події фестивалю

Фінальною подією став показ у обласній бібліотеці документальної стрічки “Санаторій” про “Куяльник” на Одещині. Це – перший повнометражний фільм ірландського документаліста Гарі О’Рурка. У центрі оповіді – літній сезон санаторію під час війни, життя його гостей та персоналу. Цікаво, що цей фільм Ірландія номінувала на “Оскар”–2026. Після перегляду фільму глядачі могли поспілкуватися з продюсером фільму Сергієм Солодьком.

– Я лікувався в “Куяльнику” ще у 2018 році. Тож, коли дивився фільм, то весь час з’являлися флешбеки: адже я бачив ті самі коридори, балкони, басейн. Тоді там було так багато людей! Щоб потрапити на популярні процедури, треба було висидіти довгу чергу. А тепер з фільму побачив, що вже менше стало приїжджати людей, – каже Сашко Квак, який прийшов подивитися фільм. Чоловік додає: “Цікавий фільм, з гумором, було цікаво подивитися й буду вболівати за нього на “Оскарі”.

Дуже цікава історія вийшла й з фільмом “Скло – моє нереалізоване життя” від нідерландського режисера Рогіра Капперса. Це історія про те, що ніколи не пізно реалізувати свою мрію.

— Військові дуже просять не показувати їм фільми про війну, тож для них ми обрали цю документалку. Показували у лікарні, на БАМі. А ще про нього дізналися слухачі й слухачки Університету Третього Віку, тож уже після офіційного завершення фестивалю ми показали його для них окремо, – ділиться координаторка фестивалю.

gal-336032
gal-336039
gal-336025

Цікавою новинкою цьогорічного фестивалю стала екскурсія “Втратити не можна зберегти”, яку організували спільно з ініціативою “Міські дерева (Ужгород)” та екоактивісткою Дзвінкою Білоног. Під час двогодинної прогулянки говорили про важливість збереження зелених зон як частини спільного простору життя та відповідальності за довкілля.

– Плануючи заходи на фестиваль, я подумала, що в Ужгороді “рідкісним ресурсом” є дерева, бо вони дуже часто зникають з наших вулиць: їх радикально кронують і поволі вони гинуть, – каже Марія Симкович. – Зрештою, мене здивувало, що на екскурсію прийшло так багато людей: цього разу їх було 16. Вірю, що наступного разу прийде 20, потім 40. Ми точно будемо цю тему продовжувати далі.

Що робити, коли “кронують” дерево в місті? Інструкція для ужгородців

За словами пані Марії, наймасовішим став показ документалки Антоніо Лукіча “Як я провів літні канікули?” під час відкриття фестивалю. На показ прийшов сам режисер, розповів про історію створення продукту.

Марія Симкович каже, що надає перевагу камерним переглядам не у великих залах, адже так “люди більш відкриті до обговорення”. Загалом за 16 днів фестивалю заходи відвідало понад 400 глядачів.

Антоніо Лукіч про «Люксембург, Люксембург» та кіно під час війни

gal-335997
gal-336004

“Кіно не завершується в кінозалі”

Марія Симкович помітила, що за 12 років цієї ініціативи (перший докудейс пройшов ще у 2013 році) документальне кіно мотивує глядачів створювати свої соціальні ініціативи. Члени учнівського самоврядування м.Ужгорода “Корзо”  після перегляду фільму на екологічну тематику почали робити екологічний проєкт:

– Вони подивилися фільм про знищення ботанічних садів, і студенти почали допомагати прибирати ботсад УжНУ. Ми провели екскурсію про дерева і люди почали просити провести ще такі заходи. На Eco Film Festival by Chysto.De у Колочаві я показувала фільм “Ціна моди” (2015) про те, як шкодить природі виготовлення надмірної кількості одягу. Я сама провела експеримент і цілий рік не купувала новий одяг.

– Люди поширюють цю інформацію, діляться думками і враженнями, і кожен показаний фільм, я впевнена, буде мати продовження у тій чи іншій формі в різних людей.

Пані Марія нагадує, що хоч фестиваль і закінчився, але покази фільмів тривають протягом року у докуклубах. В Ужгороді таких п`ять.

На Закарпатті у 2025 році проводили два регіональні партнери – ГО “Освітній центр “Інсайдер” та ГО “Карпатське агентство з прав людини “Вестед”. Інклюзивну частину, зокрема аудіоопис під час обраних фільмів, забезпечували ГО “Мрія в дії”. 

 

Зоряна Попович, Галина Гичка, Varosh

Фото: Марія Симкович

