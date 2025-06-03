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Додатковий поїзд Ужгород – Київ запустила “Укрзалізниця”

3 Червня 2025 30

У зв’язку з початком сезону відпусток та зростанням пасажиропотоку, між Ужгородом і Києвом їздитиме додатковий потяг №284/283. Про це повідомили на каналі “Укрзалізниці”.

Поїзд курсуватиме в такі дати:

Також на цьому напрямку курсує додатковий поїзд №213/214 Київ — Ужгород — Київ. Квитки – у продажі в застосунку та сайті «Укрзалізниці», а також в касах вокзалів.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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