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Додатковий поїзд Ужгород – Київ запустила “Укрзалізниця”
У зв’язку з початком сезону відпусток та зростанням пасажиропотоку, між Ужгородом і Києвом їздитиме додатковий потяг №284/283. Про це повідомили на каналі “Укрзалізниці”.
Поїзд курсуватиме в такі дати:
- з Ужгорода: 11, 13, 15, 19, 21, 25 червня (о 23:14), прибуття до Києва – о 13:12 наступного дня.
- з Києва: 12, 14, 16, 20, 22, 26 червня (о 15:12), прибуття до Ужгорода – о 5:20 наступного дня.
Також на цьому напрямку курсує додатковий поїзд №213/214 Київ — Ужгород — Київ. Квитки – у продажі в застосунку та сайті «Укрзалізниці», а також в касах вокзалів.
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Зоряна Попович, Varosh
Фото ілюстративне
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