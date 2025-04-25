Укрзалізниця призначає додатковий поїзд сполученням Київ-Ужгород-Київ, який курсуватиме впродовж наступних кількох місяців.

Як пояснюють в установі, таке рішення ухвалили з огляду на зростання попиту на подорожі в напрямку Закарпаття у весняний період.

Так, за останні 2 тижні кількість запитів в застосунку на подорожі до Закарпаття становила в середньому близько 3000 на добу, кажуть в Укрзалізниці.

Поїзд курсуватиме з Києва з 12 травня по 30 травня по парних числах, з 1 червня по 29 липня – по непарних числах.

З Ужгорода – з 13 травня по 31 травня по непарних числах, з 2 червня по 30 липня – по парних числах.

«Потяг стане в пригоді для мандрівників, які прагнуть помилуватись магноліями, бузком та липами Ужгорода, оздоровитись у рекреаційних зонах Львівщини та Закарпаття», – йдеться в повідомленні установи.

Розклад руху:

Відправлення з Києва — 23:00, прибуття до Ужгорода — 12:31.

Відправлення з Ужгорода — 19:00, прибуття до Києва — 09:18.

Зупинки: Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Шепетівка, Дубно, Броди, Красне, Підзамче, Львів, Самбір, Турка, Сянки, Перечин.

Квитки на додатковий поїзд Київ-Ужгород вже є у продажу. Придбати їх можна через застосунок Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua або залізничних касах

Як повідомляв Varosh, через прокладання колії європейського зразка з 31 березня низка поїздів у напрямку Закарпаття курсує за зміненим графіком: поїзди, що курсували до кінцевої станції Ужгород, йдуть лише до/з Мукачева чи Чопа.

До 31 липня на місці прокладання євроколії працівники проводять заплановані роботи. Після завершення робіт між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435.

Пряме залізничне сполучення євроколією до Ужгорода має бути запущено у другій половині 2025 року.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Укрзалізниця

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