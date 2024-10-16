Додаткові поїзди сполученням Київ-Ужгород та Київ-Львів для дитячих груп та інших пасажирів на шкільні канікули призначила “Укрзалізниця”.

Поїзд №213/214 Київ — Ужгород їхатиме з Києва 25 та 27 жовтня, везучи на борту рекордну кількість дитячих груп, для яких і призначені ці два рейси. В зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправиться 26 та 28 жовтня о 20:20 та прибуде до столиці о 10:06 — квитки на ці рейси вже в продажу, — повідомляють в Товаристві.

Водночас через збільшення поїздок на осінні канікули в бік Карпат “Укрзалізниця” пришвидшила ремонт на коліях. З 13 по 31 жовтня на підготовку до гарячого зимового сезону закрили на ремонт ділянку Івано-Франківськ – Рахів.

Втім, отримавши понад 300 групових заявок саме на 27 жовтня, в цю дату “Укрзалізниця” відкриває рух через Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту та Ясіню. “Для зворотного вивозу дитячих груп ми так само відкриємо рух і 31 жовтня”, — кажуть там.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.