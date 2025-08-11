До участі в акції “Cтіл пам’яті” запрошують долучитися ресторани та кав’ярні Закарпаття

Закарпатські ресторани та кав’ярні запрошують доєднатися до загальноукраїнської акції «Стіл пам’яті», яка відбудеться у День пам’яті Захисників України, 29 серпня. У закладах, які приєднаються до ініціативи, впродовж дня один столик залишатиметься заброньованим у пам’ять про загиблого Героя України.

Акцію ініціювала ужгородка Марія Грабар у пам’ять про коханого Іллю Грабара, який починав свою службу в 10-й окремій бригаді ТрО й загинув у бою за Україну. Дізналася про акцію від знайомого американського військового. Він розповів, що у США проводять День пам’яті, коли вшановують усіх полеглих за Батьківщину військових, і тоді вдома та у закладах сервірують столик для них.

Жінка адаптувала символи до української культури: «Наприклад, соняхи – як символ Дня пам’яті Захисників, свічка – символ життя, що обірвалось. А у США червона троянда символізує пролиту кров, сіль – сльози рідних, лимон – їхню гірку долю», – каже ініціаторка акції. В соцмережах ідею охоче підтримали. Вперше акцію “Стіл пам’яті” провели в Україні у 2023-му, тоді до неї долучилися 100 закладів, а минулого — вже 800.

Понад 20 закладів на Закарпатті приєдналися до акції “Стіл пам’яті”