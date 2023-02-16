До річниці війни в Мукачеві проведуть захід “365-те лютого”

До річниці повномасштабної війни у Мукачеві 24 лютого волонтери міста проведуть захід “365-те лютого”. Участь у ньому візьме Руслан Романов, військовослужбовець 3 ОШБ, який брав участь у боях в Донецьку, Запоріжжі, Києві та області, отримав поранення в Малинівці (Запорізької області).

— На зустрічі представимо інфографіку минулого року: захоплені і звільнені території, динаміка втрат рсні (аналіз), заміновані території, повітряні тривоги і ракетні обстріли, громадяни що виїхали, країни на боці України що надають гуманітарну і військову допомогу, країни-симпатики росії, оцінку збитків і руйнацій України, плани відновлення, — розповів Varosh волонтер Макс Адаменко.

Проведуть на заході також лотерею, лотами будуть переважно воєнні артефакти, які привозили чи присилали в різні часи військові. Деякі з них розпишуть художники. Кошти з лотереї та аукціону скерують на придбання двох дронів DJI Mavic 3 (250 000 грн.) для 2 батальйону 3-ої окремої штурмової бригади.

Захід відбудеться 24 лютого о 18:00 в громадському просторі Aware Zone (Мукачево, вул. Садова, 25а). Для участі потрібно зареєструватися у формі – https://forms.gle/CaRjn7QHSQBwvNZt5