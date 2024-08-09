До потяга “Мукачево-Кошице” додадуть у пікові дні вагони

Відсьогодні. 9 серпня й до 15 вересня, кожну пʼятницю, суботу та неділю поїзди №960 Кошице 08:46 – Мукачево (14:04) та №961 Мукачево 14:45 — Кошице (18:17) курсуватимуть із додатковим вагоном (а точніше — з додатковим дизель-поїздом) 2 класу під №2. Про це повідомляє Укрзалізниця.

“Це дозволить уникнути дефіциту квитків на піковий діапазон дат на маршруті, яким можуть скористатися пасажири не лише до Кошице, але й використавши пересадку — на нічний поїзд до Братислави та Праги”, — кажуть в Товаристві.

Квитки доступні в мобільному застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на оновленому сайті та в міжнародних касах вокзалів.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Укрзалізниця

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