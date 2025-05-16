До Генплану Ужгорода закінчили вносити всі правки та зауваження, які висловили ужгородці під час громадських слухань на початку лютого. Про це повідомив головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський Суспільному. Водночас одним із рішень ужгородців на громадських слуханнях 7 лютого було створення нового проєкту генплану міста і внесення в нього усіх зауважень.

— На сьогодні все, що ми подали їм (розробникам з Українського державного науково-дослідного інституту проєктування міст «Діпромісто» — ред.) — вони внесли. Але питання щодо інших структурних підрозділів, які зацікавлені в Генеральному плані міста, ще опрацьовуються. Тобто ми в роботі, робота над генеральним планом триває, — сказав він.

Йдеться про державні структури обласного та національного рівня, які теж потребують уточнення інформації: є питання щодо аеропорту, цивільного захисту, лісів на території Ужгорода. Зі слів головного архітектора, ці об’єкти мають бути уточнені під час розроблення генерального плану.

Генплан Ужгорода: наступ на пам’ятки і відсутність регулювання забудови

Нагадаємо, проєкт Генерального плану Ужгорода міськрада винесла на громадські слухання 7 лютого. Ще на етапі громадських обговорень проєкту генплану у містян, серед яких – і фахові архітектори, урбаністи, екоексперти – виникло чимало критичних зауважень й питань щодо запропонованих у документі змін.

Що вирішили ужгородці на громадських слуханнях

До міськради від ужгородців на етапі громадських обговорень. які тривали з 23 грудня 2024 до 7 лютого 2025 надійшло близько 300 правок. На слуханнях ужгородці були категорично проти затвердження запропонованого проєкту генплану, бо він базується на неактуальних даних за 2018 рік та не враховує нагальних потреб і побажань мешканців Ужгорода.

На порядок денний обговорення тоді винесли 2 питання. Перше: відхилити запропонований проєкт генплану та розробити новий на основі актуальних вихідних даних, базуючись на Стратегії розвитку Ужгорода 2030 та оновленому історико-архітектурному опорному плані м. Ужгорода. Друге: подати проєктантам нового генплану пропозиції громадян, які надійшли в процесі громадського обговорення. Обидва питання були проголосовані майже одноголосно “за”.

Петиція про новий генплан Ужгорода менш ніж за добу набрала потрібну кількість голосів

19 березня ужгородці зареєстрували петицію до Ужгородської міської ради про розробку нового генерального плану Ужгорода. Всього за день петиція набрала 367 голосів при необхідних для розгляду міськрадою 250 підписів.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Сергій Денисенко, Галина Гичка

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