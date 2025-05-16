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Новини

До Генплану Ужгорода внесли всі правки містян, новий проєкт не створювали

16 Травня 2025 83

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# генплан # генплан Ужгорода # громадські слухання # новини Varosh # Олег Боршовський # Ужгородська міська рада

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