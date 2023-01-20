До Дня Соборності вийшла благодійна колекція светрів, присвячена регіонам України

22 січня Україна святкує День Соборності — день, коли наш народ став на крок ближче до споконвічної мрії — відновлення єдиної неподільної української держави. Аби відзначити це свято, команда Platfor.ma створила лімітовану колекцію светрів, шарфів та шкарпеток, присвячених українським регіонам під назвою «Україна». Всі речі продадуть на аукціоні в Instagram, а гроші передадуть на благодійність.

«У цей день нам хотілось зробити щось особливе, аби продемонструвати, як сильно всі ми любимо кожен куточок України, – кажуть у Platfor.ma. – Гори та рівнини, пустелі та болота, бурхливі міста та затишні села, індустріальні райони та дикі заповідники — з цього різноманіття і складається наша держава. У ньому — наша сила, яка дозволяє долати ворогів та вже котре століття доводити: Україна — одна, єдина та неподільна».

Лімітована колекція присвячена 14 історико-етнографічним регіонам України: Галичина, Буковина, Закарпаття, Волинь, Полісся, Поділля, Донбас, Таврія, Запоріжжя, Бессарабія, Крим, Слобожанщина, Сіверщина та Наддніпрянщина. Кожен светр містить зображення типового ландшафту цього регіону, а шарфи — їхні назви.

З 22 до 29 січня включно на сторінці Platfor.ma в Instagram триватиме благодійний аукціон, на якому можна буде придбати елементи колекції. Той або та, хто станом на 29.01 23:59 запропонує найвищу ставку за лот, переможе в аукціоні. Усі гроші з продажу команда за допомогою dobro.ua передасть п’яти соціальним ініціативам, які дуже потребують цих коштів:

БФ Серця Майбутнього, який допомагає дітям з вадами серця;

БФ Let’s help, який допомагає покинутим стареньким та стареньким у геріатричних пансіонатах;

БФ Центр соціальних проєктів майбутнього, який допомагає тваринам, що залишились у зоопарках Харкова та Миколаєва;

БФ Діти героїв, який надає адресну допомогу дітям загиблих героїв;

БФ Солом’янські котики, який надає гуманітарну допомогу у справі розмінування територій.

Слідкувати за оновленнями проєкту можна на сторінці колекції та у профілі Platfor.ma в Instagram.

Varosh, за інформацією Platfor.ma

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