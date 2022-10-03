До 80-річчя Євгена Станковича камерний хор “Кантус” виконав у Сваляві “Літургію святого Іоанна Золотоустого”

У неділю, 2 жовтня, у Сваляві, в приміщенні греко-католицької церкви академічний камерний хор “Кантус” дав концерт до 80-річчя композитора Євгена Станковича. Хор виконав твір Євгена Станковича “Літургія святого Іоанна Золотоустого”.

— Це канонічна церковна форма, — розповів художній керівник хору Еміл Сокач. — Євген Станкович зразу сказав, що це не церковний твір, він його написав, як мистецький, художній твір, концертний твір. Кожна частина без перерви переходить в іншу частину. Вона має свою музичну драматургію. Звісно, вона базується на канонічному тексті.

Тепер, будучи у справах у Сваляві, в рідному місті композитора, Еміл Сокач виявив нову греко-католицьку церкву з дуже гарною акустикою. За його словами, в Ужгороді сьогодні нема приміщення, де хор міг би виконати Літургію.

— Кафедральний на реставрації, у філармонії не та акустика, у приміщенні художнього музею ім.Бокшая теж не дуже підходить, бо Літургія — це монументальний твір і для виконання потребує відповідного приміщення. Масштаб і фігура Євгена Станковича — світового масштабу і для Літургії потрібен осередок. Це сакральний твір і він потребує відповідного місця виконання, — пояснив Varosh Еміл Сокач.

“Літургія святого Іоанна Золотоустого”, за словами Еміла Сокача, належить до знакових творів, до яких людина на кожному етапі життя хоче повертатися і кожного разу в ній знаходиш щось нове.

— Тепер я можу відчути композиторський потенціал цієї музики і можу впевнено сказати, що Євген Станкович є справжній геній і я це можу довести по партитурі, це не просто високі слова. Це величина світового масштабу як композитор. На жаль, ім’я його не таке відоме у світі, але це не його проблема.

Тепер для музикантів, хору виконати твір на такому рівні, щоб слухач “почув” його — справжній виклик, — сказав художній керівник хору.

Під час концерту артисти збирали гроші на потреби Закарпатської окремої гірсько-штурмової 128-ї бригади.

Varosh

Фото Олександра Маріаша

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