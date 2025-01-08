До 5 лютого тривають громадські обговорення змін до генплану Ужгорода

В Ужгороді розпочалося громадське обговорення містобудівної документації та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Зміни до генерального плану міста Ужгорода».

Процедура розробки й внесення змін до генплану Ужгорода тривала з 2018 року, відповідно до рішення сесії міської ради.

Як повідомляють в Ужгородській міській раді, необхідність внесення змін до генерального плану обумовлена потребою розв’язання поточних питань забудови міста та змінами нормативно-правової бази, оскільки чинна містобудівна документація «Генеральний план м. Ужгород (коригування окремих розділів)» 2004 року є застарілою.

Замовником містобудівної документації є Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради.

Розробник проєктів містобудівної документації – ДП «ДІПРОМІСТО».

Громадське обговорення змін до генерального плану Ужгорода триватимуть до 5 лютого 2025 року. У цей термін всі пропозицій та зауваження можна подавати письмово або надсилати їх на електронну пошту: architect@rada-uzhgorod.gov.ua, вказавши прізвище, ім’я, по батькові та свою адресу.

Громадські слухання та обговорення проєкту містобудівної документації та звіту стратегічної екологічної оцінки відбудуться 7 лютого 2025 о 13:00 у приміщенні Ужгородської міської ради: пл. Поштова, 3, велика зала засідань.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сайт Ужгородської міської ради

Головне фото: Сергій Денисенко

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.