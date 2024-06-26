До 15 гривень зросла вартість проїзду у громадському транспорті в Ужгороді

Відповідне рішення ухвалив сьогодні на черговому засіданні виконавчий комітет Ужгородської міської ради.

Серед інших питань, під час засідання виконкому прийнято рішення про новий тариф на проїзд у громадському транспорті в Ужгороді.

Відтепер плата за проїзд становитиме 15 гривень. Новий тариф схвалили, враховуючи клопотання перевізників, повідомляють в Ужгородській міській раді.

До цього проїзд у міському громадському транспорті коштував 12 гривень.