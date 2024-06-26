Facebook
Instagram
YouTube
Новини

До 15 гривень зросла вартість проїзду у громадському транспорті в Ужгороді

26 Червня 2024 99

Відповідне рішення ухвалив сьогодні на черговому засіданні виконавчий комітет Ужгородської міської ради.

Серед інших питань, під час засідання виконкому прийнято рішення про новий тариф на проїзд у громадському транспорті в Ужгороді.

Відтепер плата за проїзд становитиме 15 гривень. Новий тариф схвалили, враховуючи клопотання перевізників, повідомляють в Ужгородській міській раді.

До цього проїзд у міському громадському транспорті коштував 12 гривень.

Як повідомляють у міській раді, попередній тариф був розрахований у 2022 році. Відтоді ціни на паливно-мастильні матеріали та запчастини змінилися, зросла вартість ремонту та збільшилася мінімальна заробітна плата, що призвело до збільшення годинної тарифної ставки водіїв.

Рішення набуває чинності з дня опублікування у друкованих засобах масової інформації.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Ужгородької міськради у Фейсбуці

0 #
# varosh # вартість проїзду Ужгород # громадський транспорт Ужгород # зросла вартість проїзду в Ужгороді # новини Varosh # проїзд Ужгород

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Вечір театральної музики проведуть на сцені просто неба в Ужгороді

Закінчились Всеукраїнські ігри “Пліч-о-пліч”. Як виступили команди із Закарпаття

Дерев’яну церкву в с.Щасливе малюватимуть на пленері учасники конкурсу “Срібний дзвін”

Євро-2024: Україна зустрічається з Бельгією. Де і коли дивитися матч