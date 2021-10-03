До 10 жовтня можна подати ідею стартапу та отримати до 100 000 грн на її реалізацію

Департамент економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОДА, Центр підтримки підприємництва Закарпаття спільно з Агентством регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради оголошують (стартапи).

Учасниками конкурсу можуть стати як діючі підприємці, так і ті, що тільки планують розпочати бізнес-діяльність.

Подання заявок на участь у конкурсі триватиме з 01 вересня до 10 жовтня 2021 року. Максимальний розмір фінансової допомоги – до 100 000 грн.

Для участі у Конкурсі виконайте такі кроки:

1. Завантажте усі необхідні додатки на свій комп’ютер/телефон/планшет;

УВАЖНО ознайомтеся з Положенням Конкурсу та додатком “Умови відбору бізнес-проєктів учасників Конкурсу” для запобігання подальших непорозумінь щодо отримання коштів.

Якщо за умовами Положення та Додатку (№) ви маєте право взяти участь у Конкурсі, зробіть наступне:

2. Заповніть “Аплікаційну форму” (лише друком), “Заявку ФОП/громадяни” (друком або від руки, попередньо роздрукувавши його) та “Довідку про відсутність обмежень” (друком або від руки). Роздрукуйте ці Додатки та поставте свій підпис, де потрібно;

3. Зробіть відеопрезентацію свого проєкту (умови можете знайти нижче у Додатках) та завантажте її на YouTube;

4. Відскануйте заповнені та підписані Додатки та надішліть їх та посилання на відеопрезентацію на пошту startup@arr.com.uaодним листом із вказанням назви вашого проєкту в темі.

За додатковою інформацією звертайтеся за тел.: 099 727 60 39 (Катерина).

Varosh за матеріалами Агентства регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради