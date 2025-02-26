Для жінок, що чекають з війни чоловіків, проведуть в Ужгороді мініретрит

Жінок, що чекають своїх чоловіків з війни, запрошують на мініретрит ГО “Мегасоціум”. Учасницям допоможуть відновити внутрішню стійкість, проведуть психологічні практики, роботу на вивільнення негативу та відновлення внутрішніх сил. Захід спрямований на те, щоб полегшити стан очікування жінкам, які дійсно чекають своїх чоловіків з війни — це очікування дуже позначається на психоемоційному стані жінок, розповіла Varosh тренерка, психологиня Ольга Томашевська.

— Ми мали задум провести ряд заходів такого характеру в трохи більш масштабному форматі, але наразі робимо таке перше заняття, свого роду мініретрит, — сказала вона. — Захід повністю безкоштовний, ми запрошуємо жінок, які живуть у стані емоційного напруження, щоб допомоги їм повернутися бодай трошки у внутрішню рівновагу. Жінка, яка прийде до нас, яка в цьому колі буде, повинна настільки зарядитися енергією, настільки відновитися, щоб потім могла це понести в свої родини, до своїх дітей, яким теж нелегко, і могла би вже створювати в сім’ї таку гармонійну атмосферу.

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