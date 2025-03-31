Безплатний проїзд для українців у громадському транспорті Будапешту продовжили до 30 червня 2025 року.

Як ідеться у повідомленні Посольства України в Угорщині у Фейсбуці, рішення прийнято за ініціативи мера Будапешта Гергея Корачоня.

При цьому, можливість безплатного проїзду для українських біженців розповсюджується на всі громадські транспортні засоби, окрім: 100E (швидкісний рейс до аеропорту), фунікулеру, рейсів «ностальгії» та водних транспортних засобів.

Що потрібно для безплатного проїзду

Право на безкоштовний проїзд підтверджується такими документами: український закордонний паспорт,

український національний паспорт,

дозвіл на перебування у країні від українських органів,

для іноземних студентів, що навчаються в Україні, український студентський квиток,

для іноземних громадян будь-який документ, що підтверджує місце проживання в Україні. Станом на серпень 2024 року в Угорщині, за оцінками ООН, проживало близько 30 тисяч українських біженців.

Безоплатний проїзд для них у Будапешті запровадили ще в березні 2022 року. Відтоді терміни безплатного проїзду для біженців з України продовжували кілька разів.

Як повідомляв Varosh, у вересні 2024 року у столиці Угорщини запрацювала перша україно-угорська двомовна середня школа та гімназія. Робота над реєстрацією освітнього закладу велася впродовж 2 років. Увесь цей час школа працювала за грантові кошти, і в ній тут навчалося 130 дітей.

9-10 березня вже поточного року у Будапешті пройшли Дні української культури. Захід зібрав сотні людей: від українських біженців і діаспорян, дипломатів – до угорських публічних інтелектуалів та просто небайдужих містян.

У межах Днів української культури для дитячої бібліотеки імені Анастасії Ярославни, яка працює при першій українсько-угорській школі в Будапешті, передали 700 книг української літератури.

28 червня 2024 року уряд Угорщини прийняв постанови, які змінили критерії доступу українських біженців до субсидованого житла. Згідно з новим положенням, пільгове житло надається лише біженцям, чиє зареєстроване місце проживання в Україні на момент їх в’їзду в Угорщину перебувало на території, визначеній урядом як «зона бойових дій».

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: BKK – Budapesti Közlekedési Központ у фейсбуці

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