Ужгород готується приймати туристів на місцевий сезон ханамі: у місті ось-ось розквітнуть сакури.
Для кращого доступу до локацій із сакурами у прийдешні вихідні, 5-6 квітня, а також у вихідні наступні, 12-13 квітня в Ужгороді буде перекрито рух транспорту вулицею Олександра Довженка (від площі Народної до площі Жупанатської), вулицею Ференца Ракоці (від «Совиного гнізда» до вулиці Клари Лабик) та вулицею Клари Лабик.
Як повідомляють в Ужгородській міській раді, курсування автобусів за міськими маршрутами №№ 7, 7Д, 9, 14, 20 буде здійснюватися через вулиці Митну та Собранецьку.
Щоб краще зорієнтуватися в локаціях, де масово цвістимуть дерева японської вишні в Ужгороді, можна скористатися відповідною інтерактивною картою сакур. Її днями презентувала Ужгородська міська рада, на мапі зображені вулиці, на яких висаджені дерева, також численні фото.
Тим часом, як повідомляв Varosh, вже цієї п’ятниці, 4 квітня до традиційного сезону цвітіння сакур в обласному центрі Закарпаття розпочнеться масштабний триденний “СакураФест”.Заходи фесту відбуватимуться на різних локаціях у місті, зокрема у скансені й ботсаду, на центральних площах Фенцика й Театральній, на набережній Незалежності та на дитячій ужгородській залізниці. Вперше з повноцінною дводенною програмою до фестивалю долучається також Закарпатська академія мистецтв.
Додамо, що перші сакури в місті Ужгороді з’явилися в 1923 році, більшу їхню частину в старій частині міста 3 Малий Ґалаґов — посадили в 30-х роках минулого століття, коли Закарпаття перебувало під владою Чехословаччини. Дотепер саме там ростуть найстаріші дерева.
Масово японська вишня цвіте у центрі міста на вулицях Бращайків, Олександра Довженка, Ференца Ракоці, що у мікрорайоні Малий Ґалаґов, а також на вулицях Митній, Марії Заньковецької, Михайла Грушевського, сквері Томаша Масарика, проспекті Свободи – тут квітують і сакури, подаровані Посольством Японії в Україні, Київській та Слов’янській набережних, у сквері князя Лаборця і ще на багатьох інших локаціях Ужгорода.
Час від часу в місті висаджують молоді дерева сакур і станом на сьогодні в Ужгороді росте понад 5 тисяч цих дерев.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото Ужгородської міської ради
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