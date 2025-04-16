Факт злочину проти природи та порушення всупереч чинному законодавству підтверджують супутникові знімки з місця прокладання лісової дороги. Попри неодноразові заклики природоохоронних організацій та екологічної спільноти зупинити тендер на будівництво лісової дороги й анулювати видані лісорубні квитки, на Закарпатті всупереч законодавству проклали лісову дорогу крізь праліси, знищивши частину охоронної зони, повідомляє Всесвітній фонд природи. Для будівництва дороги на полонину Руну на Закарпатті можуть знищити праліси

Як повідомляв Varosh, днями стало відомо, що ДП “Ліси України” оголосило тендер на будівництво лісової автомобільної дороги в межах лісництв філії “Ужгородське лісове господарство”. Автодорога мала пролягти в межах лісництв філії “Ужгородське лісове господарство”, через квартали 1-3 лісництва “Шипот” та квартал 29 Лютянського лісництва, і вести до полонини Руної, де планується будівництво вітропарку.

“Станом на 15 квітня супутникові знімки підтверджують факт прокладеної дороги через усі виділи та квартали, вказані в тендері. Зокрема й у виділах 1-2 кварталу 3 лісництва “Шипот” — це територія пралісу та його буферна зона. У реєстрі ці рубки досі позначені як “не розпочаті”, хоча насправді роботи вже завершені”, – повідомляють в організації.

Порушення законодавства та міжнародних зобов’язань

У такий спосіб відповідальні за прокладання дороги й рубки пралісів грубо порушили чинне законодавство та міжнародні зобов’язання України. Адже праліси Карпат є національною природною спадщиною України, унікальними екосистемами, які відтворити у сучасних умовах просто неможливо.

Так, згідно з Лісовим Кодексом України, праліси, квазіпраліси та природні ліси є національною природною спадщиною України. Якщо лісова ділянка або її частина отримала такий статус, будь-яке втручання, включно з усіма видами рубок, будівництвом та прокладанням шляхів, випасанням худоби, промисловою заготівлею недеревинних лісових продуктів, проїзд транспортних засобів (крім доріг загального користування та служби лісової охорони) є забороненим і незаконним.

Навколо виділених пралісів, квазіпралісів, природних лісів установлюються спеціальні охоронні зони завширшки не менше подвійної висоти деревостану пралісу, в яких забороняються суцільні (зокрема і будівництво доріг) та поступові рубки.

Будівництво дороги в пралісах призведе до знищення цих цінних екосистем з унікальним біорізноманіттям, фрагментації лісів, збільшення ерозії ґрунтів та порушення гідрологічного режиму.

Крім того, рубка лісу з подальшим прокладанням дороги у межах охоронної території порушує Бернську конвенцію та Рамкову конвенцію про охорону та сталий розвиток Карпат.

Своєю чергою Varosh надіслав запити до Офісу Генерального прокурора України та Міністерства довкілля та природних ресурсів України, аби отримати позицію відповідальних відомств на випадок порушення законодавства та реакцію на це з боку уповноважених структур.