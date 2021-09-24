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Новини

Дія.Ужгород: серія безкоштовних бізнес-подій для підприємців, на які варто потрапити

24 Вересня 2021 124

Минулого тижня в Ужгороді відкрили перший в Західній Україні центр Дія.Бізнес. Як це було читайте у нашому матеріалі.

Дія розташована на першому поверсі в головному корпусі Ужгородського національного університету (БАМ). Тут підприємці зможуть отримувати безкоштовний консалтинг, проводити власні події, тестувати продукцію.

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У рамках серії безкоштовних подій для підприємців вже пройшло кілька воркшопів. Зокрема, Маріанна Дробиняк розповіла про брандинг; Оксана Розман – про ефективне використання бюджету на маркетинг; Віктор Фекете –про шлях від реклами до емоційних подарунків; Росана Тужанська – про те як бізнесу ефективно взаємодіяти зі ЗМІ. 29 вересня Василь Ябрик розповість про «Інвестиції: як влучити в бізнес-ідею». Вхід на усі події вільний, необхідна реєстрація.

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Varosh 

Фото: Карл Смутко

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# Дія.Бізнес # ужгород

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