Діти в Ужгороді можуть безплатно відвідувати тренування з бадмінтону

Заняття стартують з наступного тижня, 15 липня, і відбуватимуться до кінця літа.
У межах проєкту «Активні парки» в Ужгороді запроваджують тренування для дітей. Наразі відкрито набір у секцію з бадмінтону для дітей віком від 8 до 14 років.
Проєкт «Активні парки» передбачає відкриті безплатні спортивні тренування для всіх охочих. Бігові тренування та заняття з фітнесу для дорослих в Ужгороді проходять на стадіонах «Авангард» та «Автомобіліст».
Нині ж у межах проєкту запускаються також тренування для дітей. Як повідомили Varosh в управлінні у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради, загалом до тренувань планують залучити до 20 дітей.
Тренування проходитимуть двічі на тиждень – по понеділках та середах, з 11:00 до 12:30 год. Проводитиме їх тренер з Ужгорода, голова Закарпатського осередку федерації бадмінтону України Олексій Пилипов.
Групи для занять формуватимуть щотижня, залежно від запиту. Форма для реєстрації на наступний тиждень відкрита за посиланням.
Заняття з бадмінтону для дітей проводитимуться до кінця літа. За підсумком їх проведення планують провести відкриті змагання для дітей, що тренувалися на проєкті.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Твоє місто
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