Діти в Ужгороді можуть безплатно відвідувати тренування з бадмінтону

Заняття стартують з наступного тижня, 15 липня, і відбуватимуться до кінця літа.

У межах проєкту «Активні парки» в Ужгороді запроваджують тренування для дітей. Наразі відкрито набір у секцію з бадмінтону для дітей віком від 8 до 14 років.

Проєкт «Активні парки» передбачає відкриті безплатні спортивні тренування для всіх охочих. Бігові тренування та заняття з фітнесу для дорослих в Ужгороді проходять на стадіонах «Авангард» та «Автомобіліст».

Нині ж у межах проєкту запускаються також тренування для дітей. Як повідомили Varosh в управлінні у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради, загалом до тренувань планують залучити до 20 дітей.

Тренування проходитимуть двічі на тиждень – по понеділках та середах, з 11:00 до 12:30 год. Проводитиме їх тренер з Ужгорода, голова Закарпатського осередку федерації бадмінтону України Олексій Пилипов.

Групи для занять формуватимуть щотижня, залежно від запиту. Форма для реєстрації на наступний тиждень відкрита за посиланням.

Заняття з бадмінтону для дітей проводитимуться до кінця літа. За підсумком їх проведення планують провести відкриті змагання для дітей, що тренувалися на проєкті.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Твоє місто

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