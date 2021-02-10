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“Діснотор-2021”: на Закарпатті таки відбулися змагання гентешів-різників (ФОТО)

10 Лютого 2021 160

Цього року на Закарпатті, через обмеження, скасували проведення усіх масових святкувань, в тому числі, один із найвідоміших гастрономічних заходів краю – фестиваль різників у селі Геча. Однак організатори таки вирішили провести традиційну подію, але з невеликою кількістю учасників та з дотриманням усіх правил карантину.

“Діснотор-2021” цього разу відбувся 30 січня у селі Чома на Берегівщині, неподалік від Меморіального парку Гонфоглолашу, за сприяння Товариства угорської культури Закарпаття. У своїй майстерності змагалися  різники-гентеші та майстри з приготування страв зі свинини.

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У заході взяли участь 7 команд, близько 20 осіб. Рано-вранці вони стали до роботи. Поблизу встановили намети, привезли газові балони, солом’яні тюки та всі інші необхідні атрибути.

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Організатори заявляють, що цього разу  не визначали переможців, оскільки захід не можна вважати фестивалем, а лише як приватну вечірку.

«Ми лише згадали про наші традиції, які передаються із покоління до покоління. Зокрема це приготування традиційних страв зі свинини – угорської ковбаси, гурки-кров’янки, шкварок, бограча-гуляша та капусти з картоплею та м’ясом. Дуже сподіваюся, що наступного року зимовий фестиваль гентешів на Закарпатті таки відбудеться у звичайному форматі», – каже голова Закарпатської угорської туристичної ради Андрій Мештер.

Varosh

Фото: з фейсбук-сторінки KMKSZ ISZ – Молодіжної організації ТУКЗ

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# Берегівщина # фестиваль гентешів # фестиваль різників

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