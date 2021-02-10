“Діснотор-2021”: на Закарпатті таки відбулися змагання гентешів-різників (ФОТО)

Цього року на Закарпатті, через обмеження, скасували проведення усіх масових святкувань, в тому числі, один із найвідоміших гастрономічних заходів краю – фестиваль різників у селі Геча. Однак організатори таки вирішили провести традиційну подію, але з невеликою кількістю учасників та з дотриманням усіх правил карантину.

“Діснотор-2021” цього разу відбувся 30 січня у селі Чома на Берегівщині, неподалік від Меморіального парку Гонфоглолашу, за сприяння Товариства угорської культури Закарпаття. У своїй майстерності змагалися різники-гентеші та майстри з приготування страв зі свинини.

У заході взяли участь 7 команд, близько 20 осіб. Рано-вранці вони стали до роботи. Поблизу встановили намети, привезли газові балони, солом’яні тюки та всі інші необхідні атрибути.

Організатори заявляють, що цього разу не визначали переможців, оскільки захід не можна вважати фестивалем, а лише як приватну вечірку.

«Ми лише згадали про наші традиції, які передаються із покоління до покоління. Зокрема це приготування традиційних страв зі свинини – угорської ковбаси, гурки-кров’янки, шкварок, бограча-гуляша та капусти з картоплею та м’ясом. Дуже сподіваюся, що наступного року зимовий фестиваль гентешів на Закарпатті таки відбудеться у звичайному форматі», – каже голова Закарпатської угорської туристичної ради Андрій Мештер.

Varosh

Фото: з фейсбук-сторінки KMKSZ ISZ – Молодіжної організації ТУКЗ