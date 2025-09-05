Ділянку євроколії до Чопа відкрили в Ужгороді

Сьогодні в Ужгороді відкрили ділянку євроколії до Чопа, яка з’єднує місто з Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Телеграм-каналі. Новою колією потяги поїдуть до Європи вже 12 вересня. Далі євроколію розбудовуватимуть до Львова.

“Це дуже важливо, що під час війни, попри всі виклики, ми робимо проєкти, які обʼєднують”, — написав він.

Євроколія до Чопа

Нагадаємо, першу ланку рейкошпальної решітки нової євроколії між Чопом та Ужгородом уклали 11 квітня 2024 року. Роботи планували завершити до кінця року, однак напередодні зими повідомили, що не встигають і будівництво євроколії на ділянці “Чоп-Ужгород” закінчиться до половини наступного, 2025-го.

Відтепер між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF). Укрзалізниця отримала можливість реалізувати цей проєкт у результаті успішної участі в конкурсному відборі проєктів CEF у 2022 році.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Varosh та архівні Укрзалізниці

