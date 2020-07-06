Діджей створив музичний маніфест, закликаючи до підтримки українських лейблів та продюсерів

Відомий діджей Влад Фісун, сети якого постійно лунають в ротаціях радіо Єден і Тиса Фм, і він грав наживо на Burning Man і на Sziget Festival і на кільканадцяти вечірках Chicarrones Shator, самостійно вийшов у прямий ефір з порожнього Мистецького арсеналу. У приміщенні, двері якого завжди були відкриті тисячам відвідувачів, де відбувались виставки, Книжковий арсенал, тижні моди, концерти та творчі вечори — спорожніло. Як довго Арсенал і подібні культурні установи, залишатимуться закритими, а креативна сфера позбавлена фінансування поки невідомо.

Ця ситуація надихнула Влада Фісуна та Радіо Аристократи створити музичний маніфест з пластинок українських лейблів, закликаючи до офіційного споживання українського контенту. Найбільше зараз, коли підтримка культурній сфері так необхідна.

Особливістю стали локація ефіру, одне зі знакових культурних місць Києва, та техніка виконання dj-сету — одночасно з трьох вінілових програвачів.

“Для себе я назвав цей сет на трьох програвачах “тризуб”. Три джерела звуку іноді буквально колють слухача, не дають йому нудьгувати в музичній рутині. Ця техніка дозволяє грати, наприклад, однакові пластинки з ефектом інтерференції, або робити переходи такими заплутаними, що навіть автори не завжди зрозуміють, де саме звучить їх трек “, — коментує Влад.

Серед порожніх коридорів Мистецького арсеналу лунали нові треки таких українських андеграундних груп і артистів як DZ’OB, Vadim Griboedov, Harry Wills, Nastia, Gera Taraman, Hidden Element та інших.

“Мистецький арсенал має за мету порушувати важливі для суспільства питання, залишатися майданчиком для діалогу різноманітних груп цього суспільства. Хай і за умов карантину, хай навіть тоді, коли фізично люди не можуть відвідати Арсенал. Тому ми радо пристали на пропозицію нашого партнера Visa та Радіо Аристократи. Адже діалог про опірність, життєздатність креативної індустрії — один з важливих елементів розвитку культури. І ми раді долучитись до цього діалогу”, — зазначила директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

Минулого року Влад Фісун зіграв сет в Чорнобильській зоні відчуження, що транслювався на 40 країн світу.

Varosh

Фотограф: Ольга Булкіна