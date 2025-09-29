«Діагностика — це прояв любові до себе», — інтерв’ю з керівницею медичного центру “Вітамін” Ксенією Недолуженко 

Медицина вимагає нових підходів в управлінні персоналом, медичному адмініструванні, налагодженні процесів, професійних знань та ще багато компетенцій. Тож менеджер сучасного прогресивного лікувального закладу повинен відповідати великій кількості вимог. Іноді може скластися враження, що така робота немислима без жертв у вигляді сім’ї чи хобі. Особливо, якщо керівник — жінка.

Проте керівниця медичного центру “Вітамін” в Ужгороді Ксенія Недолуженко доводить, що все можливо, якщо розумно підійти до тайм-менеджменту, правильно розставити пріоритети і збалансувати сфери життя.

Окрім виконання обов’язків керівника, Ксенія є лікаркою естетичної медицини, косметологом, дерматологом, трихологом. Поговорили про її особистий шлях у медицині, поєднання лікарської практики з менеджерською роботою та життєву рівновагу.

Особиста історія та шлях у медицині

— Ксеніє, як сталося, що паралельно з лікарською практикою ви почали керувати медичним центром “Вітамін”?

— Я вірю в те, що наші думки, амбіції притягують різні події в нашому житті. Так сталося, що мене до медичного центру “Вітамін” спочатку запросили як лікаря, а через деякий час після знайомства із власниками, я презентувала стратегію розвитку закладу. Вже мала досвід у маркетингу, розуміла, як можна цей проєкт перетворити на центр, що буде приносити користь великій кількості людей. І в мене повірили.

П’ять років я працювала як лікарка естетичної медицини, мала власну приватну студію. Ще раніше був досвід роботи як регіонального медичного представника фармкомпанії. Саме там на практиці я вивчала структуру закладів, пов’язаних з фармакологією і лікарською сферою, розуміла, якою має бути команда, тайм-менеджмент, як працювати в конкурентному середовищі. Різний досвід та навички згодом стали у нагоді, все зійшлося.

— Ще ви поєднали освіту психолога, диплом економіста та експертизу в естетичній медицині. Як ці три напрями тепер допомагають вам у керуванні медичним центром?

— Навчаючись в Тернопільському університеті, я скористалася можливістю і пройшла програму Європейського Союзу з перекваліфікації спеціалістів. Вона стала важливою для розуміння основ управління підприємством. Також стала в нагоді перша освіта сімейного лікаря, оскільки у медичному центрі “Вітамін” довелося кожну ланку вивчити зсередини. Наприклад, УЗД-діагностика, МРТ, КТ, лазер тощо. Ця освіта дала широке бачення. Тому всі шляхи зійшлися в одну точку.

— Чи не було лячно почати нову для вас справу і наважитися очолити приватний медичний центр?

— Працюючи у різних сферах, у мене завжди було якесь внутрішнє відчуття, що я можу набагато більше. Тоді в Ужгороді ще не було великої кількості приватних медичних закладів, тому я виношувала ідею створення сучасного закладу, де в одному місці була б і якісна сучасна техніка, класні спеціалісти, щоб естетично, і затишно, і невеличний стаціонар. І ця можливість трапилась. Відверто, спочатку було страшно починати все з нуля, адже це величезна відповідальність. Та головне — наважитися зробити перший крок. Зараз у моєму підпорядкуванні 95 людей. Пишаюсь тим, що мені вдалося зібрати в медичному центрі класних спеціалістів, які стали командою мрії. Показником того, що я все зробила правильно, є те, що люди від нас практично не звільняються. А якщо йдуть, то або підвищуються, або переїжджають в інші країни.

Філософія та цінності “Вітаміну”

— Чим медичний центр “Вітамін” відрізняється від інших приватних медичних центрів в Ужгороді?

— Нашою сильною стороною є те, що тут в одному місці зібрані всі необхідні види діагностики і пацієнту не потрібно бігати різними закладами. У нас є новітній рентген, УЗД, ендоскопія, МРТ, КТ, мамографія. До речі, наш мамограф єдиний в Ужгороді серед приватних центрів. Працюють професійні вузькі спеціалісти, до яких приїжджають навіть пацієнти з-закордону. За один-два дні людина може пройти повний чекап організму. Новинкою є капсульна ендоскопія всього кишківника, яку проводить наш спеціаліст — Шебела В’ячеслав Іванович . Це сучасний неінвазивний метод діагностики, під час якого пацієнт проковтує мініатюрну капсулу з камерою, що дає можливість зробити тисячі знімків у шлунково-кишковому тракті. За допомогою цього методу виявляються такі патології, як виразки, поліпи, новоутворення або запалення. Плюс ми зробили ставку на високий рівень сервісу.

— Які цінності лежать в основі роботи “Вітаміну”?

— На співбесіді під час прийому на роботу, я завжди ставлю запитання кандидатам: хто, на їхню думку, найважливіший у медичному центрі? Правильна відповідь — пацієнт. Наш потенційний співробітник повинен розуміти, про що ця велика структура. Ми пацієнтоорієнтована клініка. А отже, наша основна задача — робити все, щоб людині було комфортно і щоб вона виходила звідси задоволена. Ми ретельно відстежуємо відгуки, аналізуємо і реагуємо на них. Це стимул рости й ставати ще кращими. Тому професіоналізм та клієнтоорієнтованість — основні цінності.

— Що для вас особисто означає слово “здоров’я” та “комфорт”?

— Здоров’я — це мій внутрішні стан, моє тіло, яке відповідає мені взаємною любов’ю, бажанням жити. Життєва енергія у наш час найбільш затребувана. Тому якраз цей комплекс: коли з тілом все гаразд, коли свідомість у спокої і коли є бажання жити, — це і є здоров’я. Така моя формула. Ще важливий комфорт. Бо коли ти звикаєш до хорошого рівня, опускати планку важко. Та й чи потрібно? Ми все ж таки живемо у цивілізованому технологічному світі і повинні йому відповідати. Комфорт — це те, що ти помічаєш, лише коли він зникає. Для мене важливо, щоб пацієнти почувалися настільки зручно, щоб вважали високий сервіс звичним буденним явищем.

— Ви часто говорите про діагностику як про ключ до збереження якості життя. Чому саме цей напрям став провідним у центрі?

— Діагностика дозволяє своєчасно виявляти хвороби на ранніх стадіях, коли ще немає явних симптомів, але недуга вже піддається ефективному лікуванню. Також це дозволяє запобігти серйозним ускладненням. Ми вважаємо, що краще попередити хворобу, ніж лікувати її. Тому я весь час відстежую і роблю запити на найсучаснішу апаратуру. Лікар, який любить свою справу, повинен мати хороші інструменти для діагностики. Так простіше поставити правильний діагноз і вчасно розпочати лікування. Якісна діагностика — основа сучасної медицини.

Інтуїція, рішучість

— Який найризикованіший крок ви зробили, коли формували “Вітамін”?

— Це відкриття хірургічного відділення. Із самого початку його не було заплановано. Ми виношували ідею косметології, туди була зосереджена увага. Мова йшла про СПА, маски, обгортання. Але поступово стало зрозуміло, що медичний центр такого профілю повинен бути сконцентрований на лікувальній справі. Тож косметологія переїхала в інше місце як окремий заклад.

Основний напрям хірургії — це урологія, дроблення каміння в нирках. Цим займається провідний спеціаліст Олександр Бучок.

Другий напрям, який ми зараз інтенсивно розвиваємо, — це ЛОР. Раніше до нас із Харкова приїжджали фахівці, які передавали знання молодим лікарям. Та зараз ми маємо своїх спеціалістів, які оперують дітей і дорослих, а також лікують найрізноманітніші захворювання без оперативного втручання.

— Чи бували у вас моменти, коли хотілося здатися?

— Бували такі ситуації. Перше, що пригадується, — це пандемія Сovid-19. “Вітамін” щойно запустився, ми почали набирати команду. І тут наче життя в цілому світі завмерло. Опускалися руки від невизначеності. Але ми не зачинилися, а навпаки — поступово набирали обертів.

Другий момент — початок повномасштабної війни. Був дуже тривожний період, багато людей, лікарів виїхали за кордон, рятуючи свої родини. Для мене було важливо підтримувати команду. У всіх був такий стан, що потрібно було з кожним поговорити, вислухати, заспокоїти, вмотивувати. Мені здається, такі моменти трапляються в кожного, головне — не дозволити їм затягнутися.

— Ви згадували про команду мрії. А кого не візьмете на роботу?

— Тут спрацьовує надивленість. Чим більше живеш, то краще знаєш людей. Ставиш кілька запитань, проводиш співбесіду і розумієш — твоїх цінностей людина чи ні. Я не візьму на роботу людину з гординею. Людину, яку цікавить виключно фінансове питання, не показавши своєї компетенції. Яка не любить людей. Яка думає, що все знає і не бажає рости. Скандалістів. Людей без емпатії. З ними нам не по дорозі.

— Як ви поєднуєте ролі керівника і колеги-подруги. Чи легко це?

— Між добрим і хорошим керівником є різниця. Якщо я приходжу на роботу як медичний директор, то виконую свою роль з позиції, що потрібно для закладу, пацієнтам. Тоді на мені: організація, робочі процеси, розподіл обов’язків. Коли все це вже працює, тоді є місце для жартів, сміху та дружби. Цього вчишся не відразу. Були різні ситуації з колегами, але мені вдалося встановити субординація. Розумне лідерство — це вміння чути команду, бачити ширше за власне его й пам’ятати, що остаточна відповідальність лежить на тобі.

Для наших лікарів робота тут — це не рутина: атмосфера довіри та професіоналізму заряджає енергією, а дружні відносини в колективі допомагають зосередитись на головному — пацієнтах.

Баланс між ролями

— Ви мама трьох дітей, дружина, керівниця, експертка. Як усе встигати?

— Секрет у вмінні делегувати. Колись на одному з тренінгів коуч сказала: “Вирости можна тільки тоді, коли доручаєш все, окрім того, що не може зробити ніхто інший”. У цьому ключ. Мій ранок починається з розстановки пріоритетів і передачі завдань у руки професіоналів. Але ніхто не може замінити маму для моїх дітей. Тому вдома, нехай навіть тільки дві години, але я повинна бути ефективною як мама. Без думок про інші ролі.

Найскладніше балансувати у стосунках. Тут важливо залишатися у жіночій ролі, а на роботі — керівником. Вміння переключатися — найскладніша для мене задача. Зараз багато пишуть про те, якою повинна бути жінка, що повинен робити чоловік. Купа порад. Але головне, я вважаю, — зайнятися собою. Відчувати, чого хочеш саме ти. Тоді і вдома, і на роботі буде здорова атмосфера.

— Що допомагає відновлювати енергію, коли відчуваєте виснаження?

— Те, що приносить задоволення. Наприклад, малювання, живопис, арома-ванна, йога, контакт з природою, прогулянка на свіжому повітрі без гаджетів, плавання.

Важливо в певний момент зрозуміти, чого саме зараз хочеться. Але я люблю і працювати. Люблю своїх пацієнтів. Надихає жіноче коло — бранчі, ретрити. Дозволяю собі проявлятися різними гранями в різних ситуаціях.

Дуже допомагає відновитись сімейне коло.

А ще — ранок наодинці із собою. Якщо я прокинусь раніше за всіх у домі, ця година мене наповнює. Це можуть бути йога, кава, дихальні практики. Тоді з’являється енергія на все інше.

— Як би міг виглядати ваш “ідеальний робочий тиждень”, у якому є місце і для важливих справ, і для себе?

— Цікаве питання. Тоді дозволю собі пофантазувати. Отже, нехай це буде тиждень без форсмажорів і невідкладних справ.

У понеділок я би залишилася вдома і не йшла на роботу. Бо після активних сімейних вихідних хочеться відпочити і спланувати собі тиждень.

Попрацювала би онлайн хвилин 30, потім зайнялася побутом, послухала б семінар або подкаст, сходила б на цікаву зустріч і побула на свіжому повітрі. Люблю верхову їзду, то ввечері, напевно, сходила б до коней.

Вівторок. У мене троє дітей, одне з них немовля. Тому до обіду я з дитиною. Можливо, потім сходила б на йогу. Після цього — медичний центр на годину-дві. Якщо немає важливих питань, то цього достатньо, щоб відрегулювати поточну роботу.

Середа. Мій день прийому в якості дерматолога-косметолога. Люблю приходити о 9-й, вся увага сконцентрована на пацієнтах. Вечір — вдома з родиною. Також туди б додала трохи фізичного навантаження — довгу прогулянку або їзду на велосипеді.

Четвер. “Вітамін”. Тут я як керівник. Поточні справи, планування. Після обіду — спорт або творчість. Люблю малювати вдома на терасі, але вже задумуюсь про відкриття арт-студії. Там же можна буде проводити жіночі зустрічі.

П’ятниця. Сім’я зранку, робота — до обіду, далі — виставка, зустріч з подругами, кіно.

Вихідні різноманітні, але завжди ці дні присвячені родині.

Це був би ідеальний тиждень, але це майже не реально.

Здоров’я

— Ви кажете, що здоров’я — це головний ресурс. Як ви особисто дбаєте про свій організм? Що робите, щоб бути в хорошій формі?

— Спорт, правильно харчуюсь, раз на рік роблю чек-ап всього організму. За п’ять років роботи в медичному центрі я так багато побачила трагедій, сумних історій, сліз, яких могло би не бути. Тому зараз всім кажу: хворобу можна попередити. Насправді все не так складно. Серйозна діагностика у найважливіші життєві періоди: статеве дозрівання (14-17 років), дорослість (25 років). Далі для жінок — період вагітності і народження дитини.

Наступна широка діагностика — 30-35 років. І так кожне десятиліття. Але це не виключає чек-апу певних органів щороку. Це елементарна дисципліна турботи про себе, аби не мати клопоту ані вам, ані вашим родичам. Діагностика — це прояв любові до себе.

— Як материнство змінило ваші пріоритети у професії та житті?

— Не так давно я пройшла третю вагітність, народилася наймолодша донечка і цього разу все інакше. Я практикую партнерство з чоловіком у вихованні дітей, домашніх клопотах. Ділимо час. Абсолютно нормально, коли батько залишається з донечкою, поки мама на роботі.

Ще змінилися пріоритети. Третя дитина допомогла відкрити шлях легкого материнства. Тепер головним став власний ресурс. Фокус уваги так само на сім’ї, але є й інші справи, бо вони доповнюють гармонійне життя. Тож на першому місці — я і мій ресурс. Дотримуюсь такої філософії: “Щаслива мама — щасливі діти”. Мама — це джерело, вона потрібна всім. Тому я бережу в собі це джерело, щоб могти потім віддавати.

— У ваших дітей суттєва різниця у віці: 18, 9 років і 13 місяців. Розкажіть про них.

— Старший син дуже цілеспрямований, вміє фокусуватися на навчанні. Він — моє дзеркало. Його молодість розвиває і мене. Він мені підсвічує відповіді на певні питання.

Середня донька — вольова, знає, чого хоче. Ніколи не погоджується на менше. Вміє говорити “ні”. Активна, творча, любить музику, відвідує заняття з верхової їзди і повітряних полотен. Мріє стати акторкою.

Найменша — втілення любові і ніжності. Цікаво дивитися, як вона починає комунікувати з людьми. Ходить зі мною на роботу з трьох тижнів. У колективі її називають “найменшою вітамінкою”.

Мрії, натхнення, розвиток

— Чи є мрії, які ще чекають свого часу?

— Хочу більше подорожувати. Причому, щоб це були тривалі подорожі на місяць-півтора.

Хочу вивчити італійську, щоб пожити в Італії, знайомитись і розмовляти з місцевими жителями на їхній мові.

Хочу написати книгу про жіночий шлях. Це не автобіографія, а художній твір про духовний шлях у стилі Паоло Коельйо. Дуже мені подобається жанр містерії. Вже дещо накидую, гугл-диск поволі наповнюється.

Я знаю, як здійснювати мрії. Фантазія перетворюється в ідею, ідея — в план, далі — рух, тайм-менеджмент, і ти потрохи починаєш рухатися до своєї мети.

— Назвіть три книги, які вплинули на ваш світогляд.

— Нехай це будуть твори, які щойно прийшли на думку: Меттью Макконахі “Зелене світло”, Кларисса Пінкола Естес “Жінки, що біжать з вовками”, Робін Норвуд “Жінки, які кохають до нестями”.

— Яким ви бачите розвиток медичного центру “Вітамін” у найближчі 5 років?

— 5 років — це мало і багато водночас. Чомусь мені прийшов на думку ще один заклад в іншому місці. У нас великий колектив, багато спеціалістів, тому, можливо, ми могли б поділитися і розширитися. Ще кращий сервіс, постійні клієнти, які з нами з року в рік і з’являються нові. Оновлена техніка, потужна згуртована і дружня команда. Але точно залишаться наші цінності. Головне, щоб закінчилася війна, а планів у нас багато.

Дізнайтеся більше на сайті медичного центру “Вітамін” та на instagram сторінці.

Адреса: м. Ужгород, вул. Новака, 44

Контакти: +38 (067) 620 33 00, +38 (050) 620 33 00

На правах реклами

Лариса Липкань для Varosh

Світлини: Олеся Даньо

Фото медцентру надано медцентром “Вітамін”