Дезінфекцію водопровідної мережі проведуть в Ужгороді: що треба знати

У ніч із 15 на 16 липня відбудеться планова дезінфекція розподільчої водопровідної мережі.

Роботи триватимуть з опівночі до 05:00, повідомляє КП «Водоканал м. Ужгород».

Як ідеться в повідомленні, у зазначений період вода з насосних станцій НФС-1, НФС-2, НФС-3 та підземного водозабору «Минай» подаватиметься з підвищеною дозою залишкового хлору — до 1 мг/дм³ на виході з очисних споруд. Захід здійснюється для профілактики бактеріологічного забруднення питної води в умовах спеки та зниження якості води у дериваційному каналі.

У коментарі Varosh директор ужгородського водоканалу Станіслав Карташов пояснив, що такі роботи є регламентними та проводяться щороку в літній період.

«Це регламентні роботи. Раз на рік, при підвищенні температури в поверхневому джерелі — у нас це дериваційний канал — треба робити такі заходи. Моніторинг якості води проводиться щодня, щогодини, ніяких проблем немає, але для того, щоб убезпечити систему й уникнути приросту за бактеріологічними показниками, ми й проводимо дезінфекцію», — зазначив він.

За словами Карташова, це одноразова акція, коли в системі тимчасово підвищують концентрацію хлору.

«Показник залишкового хлору на виході з очисних споруд становитиме близько 1–1,1 мг/дм³. У системі, зокрема на тупикових ділянках, він буде в межах 0,4–0,5 мг/дм³ — цього достатньо для проведення дезінфекції. Вода нікому шкоди не принесе. Єдине, що може тимчасово з’явитися запах залишкового хлору, але це лише на добу. Після цього все повернеться до норми», — запевнив керівник водоканалу.

Зранку 16 липня працівники підприємства здійснять скиди води з окремих ділянок мережі, щоб відновити звичні параметри водопостачання.

Рекомендації для мешканців:

утриматися від споживання води в сирому вигляді впродовж 16 липня;

перед використанням пропускати воду через сантехнічні прилади.

У водоканалі наголошують: захід плановий та необхідний для безпеки системи водопостачання.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Zdroj/ Shutterstock

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