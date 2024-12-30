Микола Яценко, судовий статист Закарпатського апеляційного суду, доєднався до спільноти «ДрукАрмія» та виготовляє на 3D-принтері різного роду деталі для воїнів на фронті: заряджачі для автоматів Калашникова, хвостовики, скиди для дронів та інші необхідні складові.

Чоловік розповів Varosh, що з початку повномасштабного вторгнення виготовляв протиколісні “павуки” та макети мін з підручних засобів для “Руху підтримки закарпатських військових”. Готові вироби здавав волонтерам, а вони вже надсилали їх військовим на фронт.

Микола розповідає, що 3D-друком у спільноті власників 3D-принтерів “ДрукАрмія”, почав займатися за спонукання колег, які мобілізувалися до ЗСУ:

— Друкарі спільноти виконують різні замовлення на потреби військових, які дають запити в спільноту. Кожен береться за замовлення, відповідно до рівня своїх навичок та наявності матеріалів. Коли я був ще новачком, то моїм кваліфікаційним завданням було виготовити заряджач для автомата Калашникова. Для початківців є замовлення на прості хвостовики, наконечники тощо.

Безпосередньо для дронів Микола допомагав виготовляти кронштейни для скидування вантажу, різні види корпусів. Друк однієї нескладної деталі триває в середньому до 3 годин. Більш складні замовлення зазвичай “розбиваються” для виготовлення деталей на кількох принтерах.

Зараз Микола Яценко виконує велике завдання для Закарпатського центру нацспротиву.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Закарпатський апеляційний суд

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