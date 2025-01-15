Держкіно виділило кошти на мультфільм “Наша файта”, він має вийти до кінця 2026 року

Державне агентство України з питань кіно виділило 30 млн грн на створення анімаційного повнометражного фільму «Наша файта».

Відповідна угода про державну підтримку у формі субсидії оприлюднена в системі «Прозорро».

Як повідомив у коментарі Varosh один із авторів проєкту Михайло Карпенко, робота над залученням державного фінансування для створення повнометражного мультфільму «Наша файта» тривала впродовж усього 2024 року.

«Для того, аби нас відібрали, була пророблена серйозна тривала робота. Ми подавалися на конкурс ще у березні 2024 року. Подавали необхідні матеріали, пройшли публічний пітчинг. Ми підготували окремий анімаційний мультимедійний матеріал для презентації, я особисто двічі приїжджав у Київ, виступав перед комісією: пояснював, яким має бути проєкт, в чому його особливість і чому саме він має отримати фінансування», – сказав Михайло Карпенко.

Попри те, що виділена сума у розмірі 30 млн грн видається значною, насправді вона покриє лише трохи більше половини витрат на проєкт. Адже загальний бюджет анімаційного фільму становить 1,5 млн євро.

Михайло Карпенко пояснює: специфіка анімації полягає у тому, що вона є набагато дорожчою у виготовленні, адже для її створення необхідно залучати набагато більше людей.

«Навіть для створення невеличких фрагментів потрібна велика команда спеціалістів: це і художники, й аніматори, режисери, актори дубляжу, монтажери тощо. Зараз складно їх знайти, насамперед через війну: цей ринок впав, хтось із людей, які займалися анімаційними проєктами, воює, хтось пішов в іншу сферу діяльності. Зараз складно шукати і кадри для роботи в цій галузі, і гроші для того, щоб цим людям платити», – сказав Михайло Карпенко.

Для покриття всього бюджету мультфільму команда проєкту надалі залучатиме інші джерела: приватні кошти, інвесторів, подаватиметься на грантові програми. Утім робота над створенням анімаційного фільму вже триває, а державне фінансування дозволить запустити виробництво на повну.

Михайло Карпенко розповідає: «На сьогодні у нас уже готовий сценарій, готові деякі графічні, анімаційні матеріали. Торік ми презентували в мережі тизер, його досить схвально сприйняла публіка і виявила жвавий інтерес до проєкту. Тобто зараз команда фактично продовжує те, що вже почала минулого року. Зараз ми вже перебуваємо на етапі продакшену, розробляємо локації, другорядних персонажів і готуємо аніматик – чорно-білий варіант мультфільму, щоб можна було зрозуміти, про що історія», – розповів Михайло Карпенко.

Завершити роботу над проєктом автори планують до кінця 2026 року.

Анімаційний повнометражний фільм «Наша файта» – це проєкт студії Animagrad, що входить до складу Film.ua Group. Креативним продюсером мультфільму є Антоніо Лукіч («Мої думки тихі», «Люксембург, Люксембург»).

Ідея анімаційного фільму належить команді, яка створила 5 серій “Нашої файти”: Михайлу Карпенку, Івану Боню, Павлу Мандзичу та Ервіну Німцю. У 2013-му ведучі Карпенко та Мандзич запустили серіал «Наша файта» в стилі американських «Футурами» і «Гріфінів» на YouTube. Пʼять серій отримали майже 2,5 млн переглядів.

Над створенням повнометражного мультфільму «Наша файта» працюють творці мультфільму «Мавка» — режисер Костянтин Федоров і художник-постановник Крістіан Коскінен.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: “Наша файта”

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