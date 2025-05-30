Держекоінспекція з 2 червня розпочинає перевірку на полонині Руній

Позапланова перевірка на полонині Руній триватиме впродовж 10 днів.

«Ми отримали наказ від Міндовкілля й доручення від Державної екологічної інспекції України, сьогодні я підписав відповідний наказ і направлення. З наступного понеділка, 2 червня, виходимо на перевірку», – розповів у коментарі Varosh в.о. начальника Державної екологічної інспекції в Закарпатській області Василь Донбай.

Перевірка на полонині Руній, де наразі тривають підготовчі роботи й монтаж перед заливкою фундаменту під вітряки, триватиме впродовж 10 днів.

На запитання, чи проводитимуть заходи контролю щодня, Василь Донбай сказав: «Є група екоінспекторів, старші групи, які виїжджають на адресу суб’єкта господарювання і здійснюють перевірку».

За результатами перевірки в разі виявлених порушень будуть складені відповідні приписи, уточнив він.

Будівництво вітряків на Руній

Як повідомляв Varosh, напередодні стало відомо про погодження Міндовкіллям та Державною екологічною інспекцією України позапланової перевірки на полонині Рівній (Руній).

Там забудовник без висновку оцінки впливу на довкілля почав підготовчі роботи для встановлення вітроелектроустановок. Загалом ТОВ «Вітропарки України» мають намір звести на Руній до 30 вітряків.

Відповідно до наказу Міндовкілля, розгляд матеріалів для отримання оцінки впливу на довкілля призупинено, поки суд розглядає справу за оскарженням рішення про затвердження детального плану територій під будівництво ВЕС на полонині.

Тим часом забудовник розпочав підготовчі роботи для будівництва вітряків, посилаючись на дозвіл від Державної інспекції архітектури та містобудування.

За фактом проведення земляних та будівельних робіт на полонині Руній поблизу села Липовець правоохоронці порушили кримінальну справу.

Ще раніше для будівництва лісової автодороги на Руну вирубали частину охоронюваних пралісів. За фактом незаконної порубки у заповідних лісах було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 КК України.

Нагадаємо, полонина Руна лежить у межах проєктованого об’єкта Смарагдової Мережі Європи UA0000610 Полонинський хребет. Навколо полонини розташовані об’єкти природно-заповідного фонду: орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Соколові Скелі» та заказник загальнодержавного значення «Тур’є-Полянський».

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Закарпаття екологічне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.