Дерев’яний храм Св. Михайла (1682 р.), що в селі Щасливе Мукачівського району, малюватимуть на пленері учасники “Екоартпроєкту “Срібний дзвін””. Конкурс “Срібний дзвін” організували у 2000 році і того ж року започаткували проєкт “Збереження пам’яток архітектури. Дерев’яні церкви Закарпаття”, пояснила Varosh кураторка проєктів “Срібного дзвону” Лідія Маніца. За 24 роки художники — наставники та учні — намалювали чимало дерев’яних храмів краю, та ще залишились ненамальовані храми в Буківцьовому, Гукливому, храми на Березнянщині.

— В перші роки заснування “Срібний дзвін” проходив у форматі конкурсу і ми дуже багато уваги приділяли дерев’яним церквам Закарпаття, — каже Лідія Маніца. — Їздили по всьому Закарпаттю і пленери наші тривали по кілька днів. Завжди з нами працювали історики, завжди, з часу заснування, нас всіляко підтримував Федір Шандор. Майстеркласи нам проводили з Академії мистецтв, ця тема з нами завжди.

Під час війни замість конкурсу проводять Екоартпроєкт, в рамках якого і далі діти малюють дерев’яні церкви Закарпаття. Торік пленер відбувся в селі Чорноголова, діти малювали Свято-Михайлівську церкву. Тепер їдуть у Щасливе, малюватимуть оновлений торік храм Св. Михайла, виконаний у лемківському стилі.

— Для дітей це важливо: вони відтворюють архітектурні пам’ятки, їх легко заглибити в емоцію і тоді створюють неймовірні роботи, — каже наставниця.

У пленері братимуть участь діти з Закарпаття та тимчасово переміщені юні художники. Загалом очікують до сотні учасників. Реєстрація на захід до 27 червня за посиланням.

Додамо, що дерев’яний храм Св. Михайла побудували в селі Горонда у 1682 році, а в Щасливе його перенесли у 1733-му. Відреставрований храм презентували 8 листопада 2023 року, йому виповнилося 340 років. У храмі дивом зберігся вівтар з іконостасом. Серед дзвонів дзвіниці є дзвін, відлитий в місті Хомутов (Чехія) у 1924 році.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото Олени Лазаренко, пленери в селі Чорноголова та біля Горянської ротонди

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