Депутати Ужгорода відмовляються надавати матеріальну допомогу містянам, що служать у війську

В той самий час, щорічна одноразова виплата матеріальної допомоги військовим, що служать в ЗСУ, для окремих населених пунктів є звичною практикою.

Питання щодо виплати матеріальної допомоги ужгородцям, які стали на захист країни, порушив депутат Ужгородської міської ради, а нині військовослужбовець 68 батальйону 101 Закарпатської бригади ТрО, молодший лейтенант і командир групи безпілотних систем Олександр Волосянський.

Як пояснив військовий у коментарі Varosh, з ним у підрозділі несуть службу закарпатці з сусідніх з Ужгородом сіл – Оноківців, Сторожниці, Холмока. Раз на рік з бюджетів територіальних громад, де вони проживають, військовослужбовці отримують одноразову військову допомогу. Для цього органи самоврядування згаданих громад після початку повномасштабного вторгнення прийняли відповідні програми, передбачивши у місцевих бюджетах підтримку для військовослужбовців.

«Наприклад, у Сторожниці військовим виплачують 30 тис. грн. А в Оноківцях – по 200 тис. грн як допомогу на закупівлю та оновлення військового спорядження. Військові пишуть заяви на адресу органу самоврядування і отримують матеріальну допомогу. Тоді як в Ужгороді в цьому напрямку від початку війни не зроблено жодних кроків», – розповів Олександр Волосянський.

Відповідно, в ужгородському батальйоні в одному відділенні можуть служити бійці, які отримали матеріальну допомогу, бо вони родом зі Сторожниці чи Оноківців, і одночасно ті, які не отримали цієї доплати, бо вони з Ужгорода, пояснив Олександр Волосянський.

Про це він вперше публічно заявив у дописі від 2 вересня, окресливши проблему. А вже 9 вересня – направив до мера Ужгорода Богдана Андріїва та депутатів міської ради депутатське звернення із вимогою на наступній сесії прийняти програму матеріальної підтримки військовослужбовців Сил оборони України та виділити на цю програму необхідні кошти.

За 5 дів потому Олександр отримав відповідь із міської ради. У ній ішлося про те, що відповідні служби міської ради розробили проєкт рішення сесії про зміни до Програми соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною на 2023-2025 роки. Змінами мала бути передбачена щорічна матеріальна допомога військовослужбовцям в розмірі 20 000 грн. Також у відповіді задувалося, що проєкт рішення має бути винесений на розгляд на найближчу сесію Ужгородської міської ради.

«Із вересня пройшло вже 3 чергові сесії. Нині відбулося перше пленарне засідання ще однієї чергової сесії. І на жодній сесії проєкт рішення про виплату матеріальної допомоги не був у порядку денному і не розглядався. Не буде він, вочевидь, винесений на розгляд і на друге пленарне засідання нинішньої передноворічної сесії 26 грудня, позаяк тоді розглядатимуться виключно земельні питання», – сказав Олександр Волосянський.

Аби з’ясувати, чи є у міській раді розроблена тематична програма або зміни до вже чинної, чи буде проголосоване відповідні рішення і чому не було ухвалене раніше, Varosh звернувся із інформаційним запитом до Ужгородської міської ради. Наразі редакція очікує на відповідь.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Олександра Волосянського у Фейсбуці

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